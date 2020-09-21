محافظ دمياط: اتخذنا كل الإجراءات الواجب تنفيذها بشأن ارتفاع منسوب النيل

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجب تنفيذها بشأن ارتفاع منسوب النيل، مضيفة أنه تم تنسيق الجهود وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازم اتباعها لمنع حدوث أية أخطار أو أضرار.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أنه تم إخلاء المناطق المحصورة داخل القطاع المائى للمجرى وذلك لتفادى الأضرار التي قد تنتج عن غرق الأراضى الزراعية.

وعقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عصر اليوم الاثنين، إجتماعًا طارئًا مع اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و اللواء ياسر فاروق مدير شئون الخدمة والعمليات بمديرية أمن دمياط، و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرى مديرية الرى وإدارة الحماية المدنية ومديرى إدارات المتابعة و التفتيش المالى والإدارى والأملاك والمركبات وشئون البيئة والأزمات بالديوان العام وذلك لوضع خطة عاجلة لمواجهة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل وفقاً لما أكدته وزارة الموارد المائية والرى بمؤشرات موسم الفيضان للعام المائى الحالى، والتى تشير إلى احتمالية إمرار تصرفات زائدة بمجرى النهر وما يتبعه ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بفرعى دمياط ورشيد الأمر الذى قد يؤدى إلى حدوث غمر لأراضى طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائى للمجرى.