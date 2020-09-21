اليوم السابع
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الإثنين، 21 سبتمبر 2020 10:42 م
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محافظ القليوبية يتابع العمل فى مشروع محور طريق الشركات بمسطرد

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 07:08 م
محافظ القليوبية يتابع العمل فى مشروع محور طريق الشركات بمسطرد خلال جولة محافظ القليوبية بطريق شركات البترول
القليوبية إبراهيم سالم

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تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، مشروع محور شركات البترول بمنطقة مسطرد والخصوص ، وتضمنت جولة المحافظ متابعة أعمال الرصف بالقطاع الثالث وأعمال رصف الشوارع الخلفية بطريق عزبة أفندينا والطريق الخلفي لشركات البترول بطول 1700 متر، كما تابع أعمال رفع كفاءة الطرق الجانبية .

 ووجه "الهجان"، بسرعة البدء في أعمال الرصف بباقي القطاعات وإخلاء حارة مرورية للسيارات لعدم إعاقة الحركة المرورية، والتنسيق المستمر في العمل لجميع القطاعات، مشددًا على ضرورة زيادة المعدات بالموقع لسرعة الانتهاء من الأعمال نظرًا لكون المنطقة من المناطق الحيوية ذات الضغط المروري المكثف.

 وأكد المحافظ، أن المشروع يعد من المشروعات الحيوية والتى ستقضى تماما على التكدسات المرورية بالمنطقة بالكامل، بالإضافة إلى اللمسة الجمالية والحضارية التي سيتم إضفائها على المنطقة بعد تطويرها، والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الانتظار المروري الخاطئ.

كما تفقد المحافظ، في طريق عودته أعمال استكمال تجميل مداخل ومخارج المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها الـ46 فدان، وتفقد أعمال تشجير وزراعة النجيل بالجزر الوسطى بها، حيث وجه بمراعاة المظهر الجمالي لمدخل المنطقة ومراعاة ري الأشجار التي تم زراعتها بشكل مستمر ومراجعة جميع أعمدة الإنارة والتأكد من صيانتها بصفة دورية.

 

أعمال تشجير المنطقة الاستثمارية ببنها

أعمال تشجير المنطقة الاستثمارية ببنها

 

أعمال تطوير طريق شركات البترول
أعمال تطوير طريق شركات البترول

 

تشتشجير مدخل المنطقة الاستثمارية ببنها
تشتشجير مدخل المنطقة الاستثمارية ببنها

 

خلال العمل بالمشروع
خلال العمل بالمشروع

 

محافظ القليوبية خلال الجولة
محافظ القليوبية خلال الجولة

 


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