محافظ البحيرة يوجه المسؤولين ببعض الالتزامات الخاصة بإقامة الأفراح والمعارض

البحيرة – فريق المحافظات

وجه اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء الشركات ومديرى المشروعات بالالتزام بما يلي:-

- يسمح بإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات فى الأماكن المكشوفة بالمنشآت الفندقية والسياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار وغيرها من الأماكن المكشوفة المرخص لها بهذا النشاط من السلطات المختصة، على ألا يزيد عدد الحضور عن 300 فرد، طبقا للضوابط التى تحددها الجهات المختصة، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة فى هذا الشأن .

- يٌسمح بإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بالمنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار وغيرها من المنشآت المرخص لها بهذا النشاط من السلطات المختصة على ألا يزيد عدد الحضور عن 50% من الطاقة الاستيعابية للقاعة وبحد أقصى 150 فرد ، طبقا للضوابط التى تحددها الجهات المختصة، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة فى هذا الشأن .

- يْسمح بإقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية المماثلة فى الأماكن المفتوحة المخصصة لذلك على ألا تزيد نسبة الحضور عن 50% من الطاقة الاستيعابية للمكان طبقا للضوابط التى تقررها الجهات المختصة مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة فى هذا الشأن.

- تْزاد نسبة الإشغال التى تلتزم السينمات والمسارح ودور الثقافة بعدم تجاوزها عند استقبال الجمهور إلى 50 % من الطاقة الاستيعابية مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التى تقررها السلطات المختصة.

- يْسمح باستئناف نشاط فصول محو الأمية وأنشطة تعليم الكبار فى الأماكن الحاصلة على التراخيص اللازمة لذلك ، طبقا للضوابط التى تقررها السلطات المختصة، مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة فى هذا الشأن.

- يْسمح بإقامة صلاة الجنازة فى الساحات المفتوحة الملحقة بدور العبادة وذلك فى غير أوقات أداء الشعائر الدينية والصلوات الرئيسية الجماعية، طبقا للضوابط التى تحددها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التى تقررها السلطات المختصة.

- يبدأ العمل بأحكام المواد السابقة اعتبارا من اليوم 21/9/2020 مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فى هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف .

- يکون تواجد الطلاب فى مقار المدارس والمعاهد والجامعات وفقا للضوابط المحددة من السلطة المختصة ، بمراعاة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة فى هذا الشأن .

وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة والإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لمجابهة إنتشار العدوى بفيروس كورونا وفى ضوء التدابير المتخذة لإعادة النشاط الإقتصادى بالدولة تدريجيا طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 فی مدی زمنی محدد وتنفيذا لقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1860 لسنه 2020 م.