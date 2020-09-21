اليوم السابع
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محافظ البحيرة: لا يوجد أى مشكلة بالمحافظة بسبب ارتفاع منسوب النيل

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 09:55 م
محافظ البحيرة: لا يوجد أى مشكلة بالمحافظة بسبب ارتفاع منسوب النيل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
كتب عامر مصطفى

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قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه لا يوجد أى مشكلة بسبب ارتفاع منسوب النيل، لافتاً إلى أن المحافظة معتادة على هذا الأمر.
 
وأضاف اللواء هشام آمنة، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن بيان المحافظة جاء كنوع من أنواع توعية المواطنين، مشيرًا إلى أن ارتفاع منسوب المياه يؤثر على الزراعات القريبة من النهر.
 
وأشار محافظ البحيرة إلى أن المحافظة قامت بآلاف الإزالات على مجرى النهر.

ودفعت الوحدة المحلية بمدينة رشيد في البحيرة، بسيارات عليها مكبرات صوت تجوب الشوارع لتحذير المواطنين من احتمالية ارتفاع منسوب مياه نهر النيل حرصا على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

فيما قامت الوحدة المحلية بمدينة رشيد بنشر تحذير على صفحتها على موقع "فيس بوك"، ناشدت فيه المواطنين بإخلاء المبانى الواقعة على أراضى طرح النهر وأصحاب الأقفاص السمكية نظرا لارتفاع منسوب نهر النيل.

 


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