محافظ البحيرة: لا يوجد أى مشكلة بالمحافظة بسبب ارتفاع منسوب النيل

كتب عامر مصطفى

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه لا يوجد أى مشكلة بسبب ارتفاع منسوب النيل، لافتاً إلى أن المحافظة معتادة على هذا الأمر.

وأضاف اللواء هشام آمنة، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن بيان المحافظة جاء كنوع من أنواع توعية المواطنين، مشيرًا إلى أن ارتفاع منسوب المياه يؤثر على الزراعات القريبة من النهر.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن المحافظة قامت بآلاف الإزالات على مجرى النهر.