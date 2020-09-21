مؤسسة حياة كريمة توزع نظارات طبية على أهالى جزيرة الشندويل بسوهاج بالتعاون مع صناع الخير

كتب مدحت وهبة

استكمالا لمبادرة "رد الجميل" والتي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير" في جزيرة الشندويل بمحافظة سوهاج، تم اليوم توزيع نظارات العيون الطبية على الأهالي كجزء من المبادرة، بعد متابعات الكشف والفحص الطبي والذي استمر علي مدار الأسابيع الماضية بواسطة القوافل الطبية التي أطلقتها المبادرة في مرحلتها الثانية، وتستمر مبادرة "رد الجميل" لتوفير كل الدعم اللازم للمصريين في كل محافظات الجمهورية الأكثر احتياجا، حيث تم الانتهاء من توزيع عدد 249 نظارة طبية بالمجان لأهالي قرية جزيرة شندويل بمحافطة سوهاج.

يذكر أن إجمالي عدد المستفيدين من القافلة الطيبة حوالي 1000 مستفيد بخدمات طبية مختلفة تقدم على أعلى مستوى وبالمجان، وهي ما بين إجراء عمليات جراحية للعيون، وصرف الأدوية اللازمة، وتوزيع نظارات طبية، ويأتي ذلك "ضمن القافلة الطيبة التي تم إطلاقها بتعاون مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير "ضمن مبادرة رد الجميل".

عن مؤسسة حياة كريمة

هي مؤسسة خيرية غير هادفة للربح، تهدف إلي التدخل الانساني لتنمية وتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، وتضم المؤسسة شباب متطوع من أجل إحداث تغيير ملموس في حياة من هم أكثر احتياجاً، وذلك بتكريس كافة المجهودات في العمل الخيري والتنموي واستخدام القدرات الاستخدام الأمثل.

تعتبر مؤسسة "حياة كريمة" الذراع المجتمعي لشباب البرنامج الرئاسي، ويأتي ذلك في إطار تطبيقهم لمفهوم المشاركة المجتمعية، وإدراكهم للدور المنوط بهم في خدمة وطنهم، وكنوع من رد الجميل للشعب المصري.

وقد كان شباب البرنامج الرئاسي الذراع المنفذة لمبادرة "رد الجميل" وذلك من خلال غرفة عمليات "حياة كريمة" لتنفيذ المبادرة من خلال شباب البرنامج في محافظات الجمهورية ، وذلك حين اتيح لشباب البرنامج الرئاسي عرض افكارهم ورؤاهم الخاصة بتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" في المؤتمر الوطني السابع للشباب. ومن ضمن أهداف المؤسسة توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وإحياء قيم المشاركة المجتمعية، والتركيز علي بناء المواطن المصري، والتصدي للفقر متعدد الابعاد.

كما تسعي المؤسسة لتقديم العديد من الخدمات منها المساعدات الإنسانية والخدمات الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية للقري الأكثر احتياجاً والاستثمار في أفراد المجتمع وتقديم الدعم الاجتماعي وعقد بروتوكولات تعاون وشراكات وتجهيز فتيات الأيتام، كذلك المساعدة في إقامة مشروعات متناهية الصغر لتوفير دخل ثابت للمواطنين، وتهيئة فرص العمل والبناء، وخلق فرص لتنمية المواهب علي مستوي المحافظات، ومن ضمن أهدافها أيضاً تعليم ورعاية الأطفال والأيتام وتوعية الفئات المستهدفة، وتسعي ايضاً لتأهيل وتدريب ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب الشباب والمرأة المعيلة علي حرف منتجة، كما تهدف المؤسسة للقيام بأنشطة من أجل حماية البيئة والحفاظ عليها.