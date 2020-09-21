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كلاكيت تالت مرة.. الجزيرة تعترف بفبركة مشاهد التظاهرات داخل مصر.. فيديو

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 12:24 ص
كلاكيت تالت مرة.. الجزيرة تعترف بفبركة مشاهد التظاهرات داخل مصر.. فيديو الجزيرة
كتب إسلام حشاد

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استمرارا لفضح قنوات الإخوان والقناة القطرية نفسها، واستمرارا لسقوطها إعلاميًا وعرض فيديوهات مفبركة حول التظاهرات فى مصر، عرضت قناة الجزيرة، فيديو يكشف كذب قنوات الإخوان ومزاعم خروج مظاهرات فى قرية الكداية بالجيزة، حيث أكد الأهالى عدم وجود أى مظاهرات ونفوا أى وجود للإخوان داخل قريتهم وأنها مجرد خناقة استغلها أعداء الوطن فى ترويج الشائعات حول قريتهم.



وأكد الأهالى تأييدهم للرئيس السيسى واستقرار الدولة المصرية، مرددين هتافات تحيا مصر يحيا السيسى.

وكان دشن رواد موقع تويتر، هاشتاج "محدش نزل" وتصدر الترند المصرى، يوم الأحد، للسخرية من فشل الإخوان فى الحشد للتظاهرات اليوم الأحد، وللرد على دعوت الفوضى التى أطلقتها الجماعة الإرهابية، والتى قوبلت برفض شديد من بين أطياف المجتمع المصرى ككل، الذى يرفض الفوضى.

وغرد رواد تويتر على الهاشتاج، للسخرية من الدعوات الفاشلة، وفشل الحشد للتظاهر وتنفيذ مخططات الفوضى، وقال أحد المغردين: "الخونة عارفين لو نزلوا هايضربوا بالجزم الشعب المصرى كله مع السيسي حبيب قلب المصريين افهموا بقى ياأغبياء بنحبك ياسيسي وكلنا معاك لأخر العمر".


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