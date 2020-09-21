فوائد صدور الدجاج على صحتك ونشاطك

كتبت نهير عبد النبى

صدور الدجاج مصدر كبير للبروتين الخالي من الدهون، ويحافظ الأشخاص الذين يتناولون كمية كافية من البروتين على كتلة العضلات ويحافظون على التمثيل الغذائي الصحي، نظرًا لأن صدور الدجاج متعددة الاستخدامات وغير مكلفة نسبيًا ، فهو غذاء مفيد يجب تضمينه في نظام غذائي متوازن وصحي، وحسب ما ذكره موقعverywellfit فإن فوائد صدور الدجاج هى:

فوائد صدور الدجاج



1:صدر الدجاج منزوع الجلد يحتوي على كمية قليلة من الدهون ، أقل من 3 جرام تتكون في الغالب من دهون غير مشبعة، إذا حافظت على جلد صدور الدجاج ، فستكون نسبة الدهون والسعرات الحرارية والبروتينات أعلى، وبالتالى فهو مفيد لمرضى السمنة والسكر والقلب.

2:صدور الدجاج مصدر جيد جدا للسيلينيوم والفوسفور وفيتامين ب 6 والنياسين والبروتين، يمكن أن يوفر البروتين قليل الدسم الموجود في صدور الدجاج العديد من المزايا المهمة ، حيث يمد الجسم بالنشاط والطاقة.

3:يساعد البروتين جسمك في الحفاظ على كتلة العضلات ويساعد أيضًا في بناء العضلات بالتزامن مع برنامج تدريب القوة، حيث تظهر ﻿ الأبحاث ، مثل دراسة المراجعة لعام 2016 ، أن الخسائر في كتلة العضلات وقوتها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمعدلات الوفيات لدى كبار السن.

4:اعتقد العلماء والأطباء ذات مرة أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين الحيواني يمكن أن يقلل من كثافة العظام ويزيد من خطر كسر العظام، ومع ذلك ، تظهر الأبحاث الحديثة أن البروتين يعمل مع الكالسيوم للمساعدة في حماية العظام.

5:يساعدك تناول البروتين على الشعور بالشبع ، مما يساعد على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام ومنع الإفراط في تناول الطعام، على سبيل المثال ، وجدت إحدى الدراسات الصغيرة التي أجريت على رجال يعانون من زيادة الوزن والذين يتبعون أنظمة غذائية منخفضة السعرات الحرارية ، أن أولئك الذين تناولوا المزيد من البروتين أظهروا "تحسنًا في التحكم في الشهية والشبع".﻿