صور.. قيادات محافظة الجيزة تتابع تسهيلات استقبال طلبات التصالح

كتب سيد الخلفاوى

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وتخصيص المدارس المجهزة فى أعمال تقديم طلبات التصالح ودفع رسوم الجدية وتسهيل كافة إجراءات التصالح، حيث تفقد اللواء علاء بدران، السكرتير العام لمحافظة الجيزة إجراءات استلام طلبات التصالح من المواطنين بمركز ومدينة أوسيم وحى الهرم.

وتابع السكرتير العام لمحافظة الجيزة سير العمل بمدرسة أوسيم الإعدادية بشارع الجمهورية ومدرسه هضبه الاهرام الرسمية، بحي الهرم لمتابعه استقبال المواطنين وتقديم طلبات التصالح وسداد رسوم الجدية وكافة إجراءات التصالح .

ووجه السكرتير العام بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين والعمل على تذليل أى معوقات قد تواجه المواطنين بشأن تقديم الطلبات وكافة إجراءات التصالح.

وفى السياق تفقد اللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة والمشرف علي الأحياء، إجراءات استقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بأحياء الطالبية والعمرانية وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة بعد فتح مدارس بعدد من الأحياء للتسهيل على المواطنين ولتقليل الكثافة بالمراكز التكنولوجية.

وكانت نوهت محافظة الجيزة أنه على المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح سرعة سداد رسوم جدية التصالح حيث أن هناك مواطنين تقدموا بالطلبات قبل فرض رسوم الجدية ولم يقومون حتى الآن بالتسديد، حيث أكدت المحافظة أنه لن يتم البت أو الالتفات لأى طلبات إلا بعد سداد رسوم الجدية، كما أوضحت المحافظة أنه منذ بدء تشكيل لجان تحديد القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بأحياء ومراكز ومدن المحافظة فقد تم اولا الوضع فى الاعتبار البعد الاجتماعى والظروف المعيشية للمواطنين لذا فقد تم منذ الوهله الأولى وضع اقل قيم سعرية على مستوى محافظات الجمهورية قبل أن يتم الإعلان عن إجراء أى تخفيضات فى الأسعار بأى محافظة أخرى ولتحفيز المواطنين على التقدم بملفات التصالح وإغلاق ملف مخالفات البناء وبدء صفحة جديدة فى هذا الشأن.