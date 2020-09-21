صور.. العالم هذا الصباح.. إعلان القائمة القصيرة للتصوير الفوتوغرافى للحياة البرية الكوميدية.. وشباب يحولون بقايا الأسماك إلى جلد صديق للبيئة.. والمرأة تتربع على عرش كمال الأجسام فى روسيا

وكالات

أحداث متنوعة شهدتها الساحة العالمية اليوم الأحد، نرصدها لكم فى صور، وجاء على رأس تلك الأحداث، هونج كونج تعيد فتح حديقة أوشن بارك، تواصل فاعليات أسبوع الموضة بنيويورك 2021. إعلان القائمة القصيرة للتصوير الفوتوغرافى للحياة البرية الكوميدية تم الإعلان عن القائمة القصيرة للمتأهلين فى التصفيات النهائية لجوائز التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية الكوميدية لهذا العام، لكل صورة تظهر قوة التجسيم في اللقطة المعروضة وذلك حسب ما ذكرته وكالة أنباء سبوتنك

يُظهر المتأهلون للتصفيات النهائية لهذا العام الحيوانات في لحظات كوميدية يمكن وصفه بعبارات طريفة: سمكة تبدو وكأنها تبتسم، ودب يرسل وده الخجول من بعيد، وسلحفاة بحرية غاضبة للغاية. من الجدير بالذكر أن جوائز التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية الكوميدية أسسها بول جوينسون-هيكس وتوم سولم، للمصورين سواء المحترفين أو الهواة، لتسليط الضوء على البيئة العاطفية للحيوانات البرية والحفاظ عليها. وسيتم الإعلان عن الفائزين فى حفل بهيج عبر الإنترنت، في 22 أكتوبرمن العام الجارى. صورة بعنوان "طائر الخرشنة يقلم جناحه" للمصور دانيال ديرمو صورة بعنوان "لعبة الاختباء والبحث" للمصور تيم هيرن صورة بعنوان "اقترب وقت الاستيقاظ" للمصور تشارلى دافيدسون صورة بعنوان "يتزاحمان على التصوير" للمصورة بريجيت ألكالاى ماركون صورة بعنوان "كان يمكنني أن أتقيأ" للمصورة كريستينا هولفيلدر صورة بعنوان "مختبئ" للمصور إيسا رينغبوم صورة بعنوان "إنه اليوم الأخير من العطلة المدرسية" للمصور ماكس تيو صورة بعنوان "ضحكة" للمصور كين كروسان صورة بعنوان "ملل" للمصور ماركوس ويستيبرغ صورة بعنوان "يا شمسي" للمصور رونالد كرانيتز صورة بعنوان "السحلفاة تيرى أراني الأصبع الأوسط" للمصور مارك فيتزباتريك صورة بعنوان "بجدية ألن تشاركنى بعضا منها؟"، للمصورة كريستينا تشيف صورة بعنوان "وجه مبتسم" للمصور آرثر تيلي ثيمين صورة بعنوان "إزالة التثبيط" للمصور مارتن غرايس صورة بعنوان "أمي انتظرى أنظرى ماذا أحضرت لك" للمصور كونال غوبتا

شباب يحولون بقايا الأسماك إلى جلد صديق للبيئة

"لا الوحش بيحلو ولا الزفر بينضف".. يبدو أن قصف جبهة المعلم عباس الزفر التي قالها الكوميديان إسماعيل يس، للفنان محمود المليجي في فيلم "إسماعيل يس في الأسطول"، مستحيل تحول إلى ممكن، حيث ابتكر ثلاثة مهندسين كيميائيين في فرنسا فكرة جديدة، تعتمد على تحويل بقايا جلود الأسماك العادية إلى جلد مرن ومقاوم يستخدم في صناعة أساور الساعات والمحافظ.

قام هؤلاء الشباب بتجميع بقايا جلود الأسماك من المطاعم -مع العلم أن 50000 طن من جلود الأسماك التي تذهب إلى مكب النفايات في فرنسا كل عام – واستطاعوا تحرير القشرة المذابة من بقايا اللحم، ثم تحجيمها وتنظيفها في أسطوانة دوارة كبيرة.

بعد ذلك تأتي مرحلة إضافة العفص والصبغات، ثم يتم تجفيف القشرة في الهواء الطلق، قبل المرور بين مخالب آلة التليين، ثم ضغطها للوصول إلى المنتج النهائي.





أساور ساعات مصنوعة من الجلد البحري



آلة لفحص جلود السلمون أثناء عملية الدباغة



بنجامين مالاتريت أحد المؤسسين يمسك بمحفظة مصنوعة من جلد السلمون



تم وضع صفائح من جلد السلمون على رف بعد رشها



جلود السلمون جاهزة لإعادة تدويرها



حاوية مليئة بجلود السلمون التي تم جمعها من مطاعم المنطقة



شرائح من جلود السلمون



صفائح من سمك السلمون وجلد سمك الحفش



عملية رش الجلود النهائية قبل التصنيع



محافظ وأساور مصنوعة من الجلد البحري

المرأة تتربع على عرش كمال الأجسام فى روسيا

شهدت بطولة كمال الأجسام المحلية فى روسيا استعداداتها الأخيرة قبل انطلاق البطولة التى تشهد عددا من أبطال كمال الأجسام فى روسيا مشتركة الجنسين بين الرجال والنساء، وتعتبر هذه البطولة الأولى من نوعها بعد قرارات عودة الحياة لطبيعتها وذلك بعد أزمة كورونا كورونا التى شهدها العالم.

وقرر الاتحاد الروسي لكمال الأجسام، فى وقت سابق، إقامة بطولة روسيا والبطولات الفرعية في بناء الأجسام واللياقة البدنية عن طريق الإنترنت "أون لاين"، لكي لا يظلم الرياضيون الذين يستعدون منذ أشهر بكل جدية وكفاءة للاستحقاقات والبطولات المقررة سابقا.



وقال الاتحاد، في بيان نشرته الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن كل رياضي يخضع لبرنامج تدريبي وغذائي خاص ودقيق يتناسب مع جسمه وإمكانياته البدنية، استعداد للبطولة التي يشارك فيها.



ووجد الاتحاد، هذه الطريقة المبتكرة للخروج من نفق تأجيل أو إلغاء معظم المسابقات الرياضية للحد من انتشار فيروس كورونا.



يذكر أن، انتشار فيروس كورونا تسبب في إيقاف العديد من الأنشطة الرياضية في مختلف الأنواع الرياضية، في العالم بسبب مخاوف من تفشي العدوى بين الرياضيين واللاعبين.

المشاركون يؤدون على خشبة المسرح خلال بطولة كمال الأجسام المحلية

أحد المشاركين يستعد وراء الكواليس خلال بطولة كمال الأجسام المحلية في كراسنودار

أحد المشاركين يقف وراء الكواليس خلال بطولة محلية لكمال الأجسام

المشاركون يستعدون وراء الكواليس خلال بطولة كمال الأجسام المحلية في كراسنودار

المشاركون يستعدون وراء الكواليس خلال بطولة كمال الأجسام المحلية في كراسنودار

المشاركون يقفون على خشبة المسرح خلال بطولة كمال الأجسام المحلية