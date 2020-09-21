صفر إصابات ووفيات بكورونا في شمال سيناء خلال ال24 ساعة الماضية

شمال سيناء - محمد حسين

سجلت صحة شمال سيناء اليوم الإثنين صفر إصابات ووفيات بكورونا، وشفاء إحدى الحالات المصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح بيان صحة شمال سيناء الصحفى اليوم، أن نتائج متابعة تطورات موقف انتشار فيروس كورونا والإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، كشفت عن صفر حالات إيجابية إصابة، وصفر حالات وفاة، وشفاء حالة.

كما سجلت بيانات صحة شمال سيناء، أن الحالات تحت العلاج بينها 2 حالة تم حجزها بأقسام عزل المستشفيات، وعزل منزلى 36 حالة، والموقف منذ ظهور جائحة كورونا سجل فى شمال سيناء إجمالي 115 حالة اصابة تبين ايجابيتها ، وشفاء 430 ووفاة 27 حالة .

وواصل فريق من وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش الجمعة حملات مكافحة القوارض والذباب بالشوارع ومحطات الصرف الصحى فى مدينة العريش .

واعلنت الوحدة فى بيان لها، تغطية حى المساعيد والتعاونيات والادارى وجزء من حى الشرابجة بالمبيدات اللازمة لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب، وتغطية شارع القاهرة، و حى أبو صقل بالمبيدات اللازمة، ومحطات الصرف الصحي فى حى ابو صقل .

وسبق وافاد بيان صادر عن الوحدة، انه تم تحت رعاية إدارة المتوطنة بصحة شمال سيناء، وضمن عمليات الترصد الحشرى المستمرة ، تنفيذ حملة مكافحة للقوارض والذباب ، استهدفت مناطق حى عاطف السادات بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ، ومحطات الصرف الصحي فى حى عاطف السادات ، وخلال الحملة تم تنفيذ عملية تطهير منزل فى حى كرم أبو نحيلة يخضع للعزل المنزلى اشتباه كورونا ، وتعقيم منزل حالة عزل منزلى اشتباه كورونا في شارع الازهر،كما تم تعقيم مقر محكمة العريش الابتدائية بالمبيدات اللازمة لمكافحة بعض الحشرات والقوارض، ومقر مركز التأهيل المهنى بالعريش، وتنفيذ حملات مكافحة قوارض بنطاق العبور، ومحطات الصرف الصحي بالعبور، وتنفيذ حملة بحى الضاحية بتغطية بعض غرف التفتيش لبعض العمارات فى الحى الضاحية ، ومقرات بعض المصالح الحكومية .