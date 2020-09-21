شروط فتح المساجد لصلاة الجنازة بدءاً من اليوم.. إنفوجراف

كتب ـ على عبد الرحمن

انتهت وزارة الأوقاف من إعداد قائمة بالمساجد الكبرى، التي بها ساحات أو صحن مكشوف لاستقبال صلاة الجنائز، وفقا للضوابط التى أعدتها وزارة الأوقاف، منعا لتفشى فيروس كورونا، ومن المقرر أن تعلن عنها على موقع الوزارة ومواقع المديريات.

وفى هذا السياق، يوضح "اليوم السابع" لجمهور القراء فى النقاط التالية ضوابط فتح المساجد الكبرى لصلاة الجنازة

ـ عدم إحضار الجنازة للمسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها

ـ عدم إحضار الجنازة للمسجد أثناء صلاة الجمعة أو قبلها.

ـ مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة لا تزيد عن 15 دقيقة.

ـ تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف.

ـ لن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه.

ـ لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة

ـ الالتزام بعلامات التباعد المحددة بالمسجد.

ـ لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن سعة المسجد.

ـ إحضار مفرش بلاستيكي ليوضع تحت النعش.

ـ في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف فالصلاة عند القبر















