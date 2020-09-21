سكرتير عام بورسعيد يتفقد محطات الصرف وجراج القابضة للمياه.. صور

بورسعيد محمد فرج

تفقد اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الشتاء وتكثيف الجهود للتعامل الفورى مع أى تغييرات مناخية طارئة، خلال الفترة القادمة، وذلك فى إطار تعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم الشتاء.

وخلال تففده ، قام السكرتير العام بالمرور على جراج الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتفقد سيارات الكسح وسيارات النافورى استعدادا لموسم الأمطار .

كما تم المرور على محطات الصرف الصحى بحى الزهور، ومحطات الصرف الصحى بحى المناخ، للوقوف على آخر مستجدات العمل فى تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحى بالمحافظة، حيث شدد السكرتير العام على تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى.

كما التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عدد من العاملين بديوان عام حى الضواحى، بحضور اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى.

واستعرض المحافظ مع العاملين، أهم المشروعات التى شهدها الحى فى الآونة الأخيرة والتى كان أهمها إزالة العشوائيات فى العديد من المناطق وإقامة مشروعات سكنية للشباب والارتقاء بالخدمات فى العديد من المجالات ، مؤكدا أن المحافظة تشهد حاليا طفرة كبيرة تعود على المواطن فى المقام الأول ، قائلا ' شاهدنا كيفية التغيير والتطور الملحوظ بحى الضواحى " .

وأكد المحافظ أن حى الضواحى نال نصيب كبير من المشروعات الخدمية والتنموية خلال هذه المرحلة مثل مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق ومشروعات تطوير الصرف الصحى، بالإضافة إلى إقامة ميناء بورسعيد البرى وغيره، مما يخدم المواطنين ويحقق مستوى من الرضا، خاصة أن حى الضواحى من أكثر الأحياء السكنية كثافة .

واستمع المحافظ لعدد من طلبات العاملين بالحى فيما يتعلق بتقديم الدعم من المحافظة لتحسين الخدمة المقدمة، وأكد المحافظ على أنه لا يدخر جهدا فى تذليل كافة العقبات للارتقاء بخدمات المواطن ، موجها ببذل مزيد من المجهود للحفاظ على مستوى النجاح الذى حققته المحافظة مؤخرا، موجها الشكر لكافة العاملين على جهودهم واخلاصهم فى العمل.