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رئيس هيئة البريد يستقبل وفد شبابى مصرى من الدارسين بالخارج

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 08:47 م
رئيس هيئة البريد يستقبل وفد شبابى مصرى من الدارسين بالخارج الدكتور شريف فاروق - رئيس هيئة البريد والشباب الدارسين فى الخارج
كتبت هبة السيد

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استقبل الدكتور شريف فاروق ، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ، اليوم الاثنين ، وفد شبابى من الدارسين بالخارج المتواجدين فى مصر حالياً وذلك خلال جولتهم في القرية الزكية للتعرف على التطور الذى وصلت إليه الدولة المصرية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حضر اللقاء  المهندسة غادة لبيب ،  نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى نيابة عن السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ،  والدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
وفي بداية اللقاء رحب الدكتور شريف فاروق ، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد بشباب مصر الواعد قادة المستقبل ، استعرض الدكتور شريف فاروق تاريخ البريد وتطوره منذ نشأته في عام 1865 مرورًا بمراحل التطور التي حولت البريد المصري من مجرد موصل للرسائل إلى أن أصبح مركز خدمات بريدية متكامل، يتم من خلاله تقديم كافة خدمات الحكومة الالكترونية بالاضافة الي الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية للمواطنين بكفاءة عالية بمختلف المحافظات علي مستوي الجمهورية كما تضمن اللقاء قيام شباب الدارسين بجولة داخل متحف البريد بالقرية الزكية لإطلاعهم على المقتنيات الفرعونية والتاريخية التي توثق مراحل تطور البريد على مر العصور بالاضافة الي عرض فيلم تسجيلي يحكي تاريخ البريد ومقتنيات المتحف.
 
وأكد الدكتور شريف فاروق، أنه بمهارات وجهود العاملين وحسن التخطيط والإدارة على كافة المستويات حققت هيئة البريد العديد من الانجازات ، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعي دائماً الي رفع مستوى آداء كافة الخدمات والعمليات التشغيلية على مستوى الجمهورية بإستخدام أعلى وسائل التكنولوجيا العالمية بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طبقًا للمعايير الدولية، وذلك إيمانًا بأن المواطن المصري هو محور اهتمام الدولة، وحتى يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق وميسر.

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الاتصالات

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