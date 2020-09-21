تعرف على عدد القطع الأثرية بالمتحف المصرى الكبير

استعدادا لافتتاح المتحف الكبير بداية عام 2021، استقبل المتحف مجموعة جديدة من القطع الأثرية من عدد من المخازن، لتنضم لسيناريو العرض المتحفى فى القاعات المختلفة.

حيث استقبل المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية 2000 قطعة أثرية مختلفة الأحجام قادمة من المتحف المصرى بالتحرير والمخزن المتحفى بتل اليهودية ومنطقة آثار الهرم، وسط إجراءات أمنيه من قبل شرطة السياحة والآثار.

وإليك عدد القطع التى وصلت المتحف حتى الآن وأهم القطع الحديثة وأماكن عرضها:



1 - بلغ عدد القطع التى تم نقلها إلى المتحف الكبير حتى الآن 54 ألف قطعة أثرية.

2 - من أهم القطع التى تم استقبالها عمودين من الجرانيت الوردى للملك رمسيس الثاني.

3 - يبلغ ارتفاع كل منهما 6 أمتار ويزن كل عمود 13 طنا.

4 - سيتم وضعهما على الدرج العظيم ليكون بذلك آخر العناصر المعمارية الضخمة التى سيتم وضعها على الدرج العظيم.

5 - كما استقبل المتحف 54 قطعة أثرية من مجموعة الملك توت عنخ آمون.

6 - تحتوى على مجوعة من الحلى والقلائد الذهبية.

7 - وتحتوى على تمثال من الخشب المذهب يصور الملك توت عنخ آمون على ظهر فهد.

8 - يظهر الملك ماسكا فى إحدى يديه بعصا، وفى الأخرى يمسك بمذبة، ويرتدى الملك التاج الأبيض لمصر العليا، وعقد عريض يغطى صدره وكتفيه وينتهى بصف من حبات الخرز.

9 - استقبل المتحف أيضا مجموعة أخرى متميزة تنتمى إلى عصور مختلفة تبدأ من عصر الدولة القديمة حتى عصر الدولة الحديثة.

10 - أهمها تمثال مزدوج لكاتب معبد أتون فى تل العمارنة للمدعو مري- رع.

11 - يحتوى التمثال على العديد من الدعوات والألقاب موجودة على لوح الظهر بتفاصيل ملونة بالأزرق.

12 - عثرت عليه البعثة الهولندية الإنجليزية من عدة سنوات فى سقارة، ويتميز بتقنية فنية عالية من حيث الملامح والملابس والتفاصيل الممتازة لباروكات الشعر المستعار وصدريات الزينة.

13 - ومجموعة مميزة من المخزن المتحفى بتل اليهودية عبارة عن أوانى فخارية وعملات فضيه ومجموعة من التماثيل المعدنية.

14 - تم نقل أيضا 47 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية بالهرم ليصبح بذلك إجمالى عدد القطع التى تم نقلها للمتحف الكبير 1053 قطعة خشبية.

15 - قام فريق المرممين من المتحف المصرى الكبير بأعمال التوثيق والترميم لجميع القطع.