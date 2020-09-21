تركيا تسجل 1743 إصابة و68 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الاثنين، تسجيل 1743 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة - وفقا لقناة "روسيا اليوم" مساء اليوم - إلى أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 304 آلاف و610 أشخاص، وحصيلة الوفيات 7574 حالة.
وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 268 ألف و435 شخصا بعد شفاء 1202 مريض خلال اليوم الأخير.
وتشهد تركيا في الفترة الأخيرة ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا، وقد بلغ عدد المصابين الجدد أمس الأحد 1519 شخصا.
وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قد أعلن عن وصول تركيا إلى الذروة الثانية لتفشي الفيروس.
تركيا تسجل 1743 إصابة و68 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضيةالإثنين، 21 سبتمبر 2020 09:54 م
كورونا فى تركيا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الاثنين، تسجيل 1743 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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