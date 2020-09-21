تجربة تثبت أن كورونا أكثر الفيروسات مرونة ويتحمل الحرارة فى الاختبارات

اكتشف فريق من العلماء، أن جسيمات فيروس كورونا يمكن أن تقاوم، مما يجعلها أكثر الفيروسات المعروفة مرونة جسديًا، حيث أثبت العلماء أنه يمكن أن يتكاثر الفيروس في الخلايا الحيوانية بعد تعرضه لدرجات حرارة 60 درجة مئوية لمدة ساعة.وقام فريق بحث في المجر وفقا لتقرير جريدة "scmp"الصينية ، بغرس فيروس كورونا بإبرة دقيقة لقياس القوة التي يمكن أن تأخذها قبل أن تنفجر مثل البالون.

كان عرض النسخة الأصلية لـ -CoV-٢ جسيم فيروسي كامل - حوالي 80 نانومترًا ، وكان طرف الإبرة أصغر بكثير من ذلك. تحرك الطرف من أعلى الفيروس إلى أسفله. تم سحق الفيريون ، ثم ارتد على الفور مع ترك الإبرة، كرر الباحثون التدريبات 100 مرة وبقي الجسيم الفيروسي نفسه سليما تقريبًا.



فيروس كورونا والحرارة

قال الفريق الذي يقوده الدكتور ميكلوس كيلرماير من جامعة سيميلويس في بودابست في ورقة بحثية غير خاضعة لاستعراض الأقران نُشرت على موقع biorxiv.org ، إنه "مرن بشكل مدهش".

لطالما فاجأ فيروس كورونا الجديد العلماء بهيكله الفريد، على سبيل المثال ، أصدر فريق من جامعة تسينغهوا في بكين إعادة البناء الهيكلية الأكثر تفصيلاً للفيروس في مجلة Cell هذا الأسبوع، مع اكتشاف أن الفيروس يمكن أن يكدس كمية كبيرة من شريط الحمض النووي الذي يحمل البيانات الجينية في غلاف محكم للغاية بدون أصبح الاثنان متشابكين.

ومع ذلك ، تم تجميد الفيروس المستخدم في هذه الدراسة وغيرها من الدراسات السابقة للحصول على لقطة حادة ومستقرة للكاميرا.

التقط الفريق كيف يتصرف الفيروس عندما كان على قيد الحياة، ويضعون الجزيئات الفيروسية على صينية مغطاة بمادة ربط بيولوجية، ووفقا للباحثين يمكن للمادة أن تصلح الفيروس في موضعه، تحت مجهر القوة الذرية الذي ينبعث منه الليزر ، وتلاعب العلماء بالفيروس بإبرة لمعرفة كيفية استجابته للمنبهات المختلفة.

عادة ما يصبح الفيروس ضعيفًا بعد مغادرة المضيف، لكن وفقًا لبعض الدراسات ، يمكن أن يظل فيروس كورونا - CoV-2 على بعض الأسطح اليومية مثل الخزائن لعدة أيام.

تشير بياناتهم التجريبية، إلى أن فيروس كورونا -كوفيد -2 يمكن أن يكون أكثر الفيروسات مرونة جسديًا التي عرفها البشر حتى الآن ، ولا يبدو أن التشوه المتكرر يؤثر على الهيكل العام والمحتوى داخل الفيروس أيضًا.

قدر العلماء الصينيون أن فيروس كورونا - CoV-2 كان على سطحه 26 بروتينات سبايك يمكن أن يرتبط بخلية مضيفة، وقدم باحثون في جامعة كامبريدج في بريطانيا تقديرًا مشابهًا بلغ 24 بروتين، فيما توصلت دراسة أجراها باحثون في معهد ماكس بلانك في ألمانيا إلى 40 بروتين.

دراسة أجراها علماء فرنسيون في أبريلوجد أن الفيروس يمكن أن يتكاثر في الخلايا الحيوانية بعد تعرضه لدرجة حرارة 60 درجة مئوية لمدة ساعة.

قام كيليرماير وزملاؤه بتسخين الجسيم الفيروسي إلى 90 درجة لمدة 10 دقائق ووجدوا أنه "بشكل ملحوظ ، لم يتغير مظهرها إلا قليلاً، فكانت بعض المسامير قد خرجت تحت درجات الحرارة الحارقة ، لكن الهيكل العام ظل سليما.