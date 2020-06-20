كورونا يمكنه البقاء حياً 20 سنة فى درجة حرارة 20 تحت الصفر

كتبت فاطمة خليل

كشفت خبيرة صينية بارزة أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يعيش لمدة 20 عامًا في درجات حرارة تقل عن 20 درجة مئوية وقالت البروفيسور لي لانجوان، عضو فريق خبراء مكافحة كوفيد-19 بالصين، إنه يمكن بسهولة نقل الفيروس بين الدول بسبب قدرته الاستثنائية على تحمل ظروف البرد.

وطالبت عالمة الوبائيات السلطات الصينية على تعزيز التفتيش على المنتجات الغذائية المجمدة المستوردة، بما في ذلك سمك السلمون، لمنع المزيد من انتشار العدوى.

وأدلت البروفيسور لي بهذه التصريحات أمس في اجتماع في هانجتشو بشرق الصين ، حسبما أفادت جريدة "تشاينا نيوز" المملوكة للدولة بالصين.

وقالت لي: "إن فيروس كورونا الجديد لا يخاف البرودة بشكل خاص."

وأضافت "يمكن للفيروس البقاء على قيد الحياة لبضعة أشهر في درجة حرارة أقل من أربع درجات مئوية و 20 سنة تحت درجة حرارة 20 درجة مئوية."

وتابعت: "هذا يفسر سبب اكتشاف الفيروس عدة مرات في أسواق المأكولات البحرية التي تحتوي على الكثير من الأطعمة المجمدة، من الممكن أن ينتقل الفيروس عبر البلدان."

وجهت الصين أصابع الاتهام إلى سلالة أوروبية من فيروسات كورونا لتفشي جديد في بكين أصاب قرابة 200 شخص في ثمانية أيام.

شاركت الحكومة الصينية أمس بيانات الجينوم من أحدث تفشي للمرض، مدعية أنها "أتت من أوروبا" ولكنها تختلف عن الفيروس المنتشر حاليًا هناك - مما يشير إلى أنه كان يمكن أن يختبئ في الأطعمة المجمدة لبعض الوقت.

قلل منتجو السلمون الأوروبيون من أهمية الربط بعد أن ربطت وسائل الإعلام الحكومية التفشي بألواح التقطيع المستخدمة لقطع سمك السلمون في سوق طعام شينفادي.

وقال تشانج يونج من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إن سلالة الفيروس المنتشر في بكين "أقدم من الفيروس المنتشر حاليًا في أوروبا".

أثارتشانج احتمال اختباء الفيروس في الأغذية المجمدة المستوردة أو في سوق الجملة نفسها، مما أدى إلى تشابهه مع السلالات القديمة.

لكن العلماء حذروا من التوصل إلى استنتاجات مبكرة بشأن مجموعة بكين.

وقال بن كولينج خبير الصحة العامة في جامعة هونج كونج ، "من المحتمل أن الفيروس الذي يسبب تفشي المرض في بكين قد انتقل من ووهان إلى أوروبا وعاد الآن إلى الصين".

لكنه قال إن الحالة الأولى لم يتم تحديدها بعد، وقد يكون قد فات الأوان لمعرفة كيف بدأ هذا التفشي.