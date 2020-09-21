تباين بورصات الخليج بجلسة الاثنين.. ورأس مال"دبي" يخسر 5 مليارات درهم

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.88% خاسراً 73.26 نقطة ليغلق عند مستوى 8291.35 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 2.16% خاسراً 50.23 نقطة ليغلق عند مستوى 2270.05 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 5.06 مليار درهم ليغلق عند مستوى 316.48 مليار درهم، ونزل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.19% خاسراً 53.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4492.189 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 12.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 667.815 مليار درهم.

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، للجلسة الرابعة على التوالي، صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.20% رابحاً 7.24 نقطة ليغلق عند مستوى 3626.270 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.88% خاسراً 73.26 نقطة ليغلق عند مستوى 8291.35 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 6.5% خاسراً 848.48 نقطة ليغلق عند مستوى 12208.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 512.4 مليون سهم بقيمة 12.5 مليار ريال.

وهبط 17 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.19%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.87%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.71%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.67%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.53%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.51%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.13%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.09%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.82%، ثم قطاعي المواد الأساسية والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.62%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 0.29%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.23%، ثم قطاعي المرافق العامة والطاقة بنسبة 0.06%، 0.04%، على التوالي.

وقفز 42 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.88%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 6.14%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 3.85%، فيما تراجع 151 سهماً على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 4.91%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 4.69%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 4.30%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 805.4 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.16% خاسراً 50.23 نقطة ليغلق عند مستوى 2270.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 420 مليون سهم محققة ما قيمته 361 مليون درهم من خلال تنفيذ 6334 صفقة لعدد 34 سهماً، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 3.57%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.74%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.61%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.90%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.88%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.86%.

وقفز سهمين ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.38%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.04%، فيما تراجع 29 سهماً على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.94%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 18.6 مليون ورقة بقيمة 54.7 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 3.33%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.19% خاسراً 53.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4492.189 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 12.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 667.815 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 85.6 مليون سهم، بقيمة 338 مليون درهم، عبر تنفيذ 1945 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها الطاقة بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.06%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.90%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.41%، ثم قطاعي الاتصالات والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.96%، 0.44%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي التأمين والخدمات بنسبة 1.35%، 1.32% على التوالي.

وارتفعت 7 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة رأس الخيمة للدواجن بنسبة 8.53%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 5.88%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 3.9%، فيما تراجع 20 سهماً على رأسها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 5%، ثم سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 5%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.89%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 97.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.58%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.11% خاسراً 1.63 نقطة ليغلق عند مستوى 1440.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.3 مليون سهم بقيمة 921.1 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.15% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.19%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.13%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.86% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 2.38%، وهبط سهمي شركة البحرين للسينما، شركة ناس، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية، بنسبة 1.06%، 9.09%، 0.22%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.70% مدفوعاً بصعود سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 3.45%، عقارات السيف بنسبة 0.59%، وصعد سهمي مصرف السلام-البحرين، شركة الإثمار القابضة، بنسبة 2.60%، 1.25%، على التوالي.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.53% خاسراً 151.41 نقطة ليغلق عند مستوى 9763.39 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وبلغ حجم التداول 517.7 مليون سهم بقيمة 922.1 مليون ريال عبر تنفيذ 15.6 ألف صفقة، وتراجع 47 سهماً، وارتفع سهمين، وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها العقارات بنسبة 3.76%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.82%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.76%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 2.75%، ثم قطاعي التأمين والبنوك والخدمات المالية بنسبة 1.49%، 0.58%، على التوالي.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.54% رابحاً 29.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5533.73 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.68% رابحاً 41.01 نقطة ليغلق عند مستوى 6116.12 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% رابحاً 6.01 نقطة ليغلق عند مستوى 4378.94 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.18% رابحاً 7.77 نقطة ليغلق عند مستوى 4425.26 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 526.1 مليون سهم بقيمة 58.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.4 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.50%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 2.16%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.92%، ثم قطاعي البنوك والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.59%، 0.14%، على التوالي، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 0.89%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.78%، ثم النفط والغاز بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%.

وجاء سهم شركة الإنماء العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.39%، يليه سهم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 9.88%، ثم سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 8.85%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 14.62% يليه سهم شركة البريق القابضة بنسبة 9.60%، ثم سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 5%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.20% رابحاً 7.24 نقطة ليغلق عند مستوى 3626.270 نقطة، بعد تراجعه 5 جلسات متتالية، وبلغ حجم التداول 10.3 مليون سهم بقيمة 2.6 مليون ريال عبر تنفيذ 377 صفقة لعدد 42 سهماً.

وارتفع 10 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "سندات بنك الأهلي دائمة غ.م19" بنسبة 3.38%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 3.03%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 2.08%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 2.44%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 2%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 1.96%، فيما تصدر سهم "سندات بنك الأهلي دائمة غ.م19" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 1.2 مليون ريال عماني.