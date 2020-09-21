وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بالفيروس في بلغاريا بلغ حتى الآن 4522 حالة، من بينهم 718 شخصا يتلقون العلاج بالمستشفيات و35 منهم في حالة خطيرة بوحدات العناية المركزة.
جدير بالذكر أن الحالات الجديدة هي حصيلة إجراء 1249 فحصا.