صوفيا (أ ش أ)

سجلت بلغاريا 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات في البلاد إلى 18 ألفا و863 حالة، وذكرت وزارة الصحة البلغارية -في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم الاثنين، أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 6 وفيات جراء الإصابة بالفيروس؛ ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 761 شخصا، مؤكدة ارتفاع عدد الأشخاص المتعافين إلى 13 ألفا و580 بعد تسجيل 22 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.