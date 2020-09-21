سجلت بلغاريا 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات في البلاد إلى 18 ألفا و863 حالة، وذكرت وزارة الصحة البلغارية -في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم الاثنين، أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 6 وفيات جراء الإصابة بالفيروس؛ ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 761 شخصا، مؤكدة ارتفاع عدد الأشخاص المتعافين إلى 13 ألفا و580 بعد تسجيل 22 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بالفيروس في بلغاريا بلغ حتى الآن 4522 حالة، من بينهم 718 شخصا يتلقون العلاج بالمستشفيات و35 منهم في حالة خطيرة بوحدات العناية المركزة.
جدير بالذكر أن الحالات الجديدة هي حصيلة إجراء 1249 فحصا.
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