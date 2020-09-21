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المقاول الهارب محمد على يقضى سهرته مع فتاة فى نهاية يوم التحريض

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 11:57 م
المقاول الهارب محمد على يقضى سهرته مع فتاة فى نهاية يوم التحريض المقاول الهارب محمد على
كتب محمد السيد

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في صورة جديدة تؤكد أن تحريض المقاول الهارب محمد على يقتصر على السوشيال فقط، ويدعو المواطنين لدعوات التخريب والفوضى ، يقضى سهرته مع فتاة جديدة.

ونشر المقاول الهارب محمد على صورة له مع إحدى الفتيات و كتب عليها :" good night".

تتواصل أكاذيب المحرضين ضد مصر فى فضحهم وتكشف مدى خداعهم وفشلهم، ففى حين زعم المقاول الهارب محمد على، خلال فيديوهات للتحريض على التظاهر ضد الدولة المصرية، ونشر الفوضى والخراب والتى أساء فيها للمصريين، زعم أنه سيبقى فى الشارع مثلما سيبقى المتظاهرين فى الشارع حتى يكون مثلهم، ولكن فيديوهاته التحريضية أثبت كذبه وكشفت إدعاءه

ومثلما يقول المثل المصرى "الكدب ملوش رجلين"، كشفت فيدوهات محمد على كذبه وخداعه للمصريين حول إدعاء بقائه فى شوارع إسبانيا مثل المتظاهرين وعدم عودته المنزل مطلقا، ظهر المقاول الهارب بملابس مختلفة فى 3 فيديوهات لايف فى اليوم نفسه، ما يعنى أنه يذهب للاستحمام والتمتع بحمام دافئ وتغير ملابسه والجلوس فى التكيف لتناول الغداء فيما يحرض المواطنين فى مصر على البقاء هم والنوم فى الشارع، ثم يعود هو مجددا لبث فيديوهاته من الشارع ليوهم متابعيه أنه باقى فى الشارع ولا يغادره كما أكد أكثر من مرة على عكس الحقيقة التى كشفتها  الفيديوهات لتؤكد فشله وعدم مصداقيته وخداعه لمتابعيه

 

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