المحكمة العليا الروسية تصدر حكمًا بحل حزب "روسيا المستقبل"

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أصدرت المحكمة العليا في روسيا اليوم الاثنين حكما بحل حزب "روسيا المستقبل" الذي أسسه زعيم المعارضة أليكسي نافالني.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية عن المكتب الصحفي للمحكمة قوله في بيان، إن المحكمة استجابت لطلب وزارة العدل بحل حزب مستقبل روسيا السياسي.

وكانت وزارة العدل الروسية قد رفضت قبل عام تسجيل الحزب بدعوى أن منظمة سياسية أخرى تستخدم هذا الاسم.