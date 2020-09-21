اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 سبتمبر 2020 10:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المحكمة العليا الروسية تصدر حكمًا بحل حزب "روسيا المستقبل"

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 09:44 م
المحكمة العليا الروسية تصدر حكمًا بحل حزب "روسيا المستقبل" المعارض الروسى ألكسندر نافالنى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت المحكمة العليا في روسيا اليوم الاثنين حكما بحل حزب "روسيا المستقبل" الذي أسسه زعيم المعارضة أليكسي نافالني. 
ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية عن المكتب الصحفي للمحكمة قوله في بيان، إن المحكمة استجابت لطلب وزارة العدل بحل حزب مستقبل روسيا السياسي. 
وكانت وزارة العدل الروسية قد رفضت قبل عام تسجيل الحزب بدعوى أن منظمة سياسية أخرى تستخدم هذا الاسم.


روسيا

المحكمة العليا الروسية

ألكسندر نافالنى

حزب روسيا المستقبل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة