المتهم بإلقاء مسن فى ترعة بسوهاج يعترف بارتكاب الواقعة لوضعها على تيك توك

كتب محمود عبد الراضى

اعترف المتهم الثالث بالتنمر من مسن وإلقائه بترعة فى سوهاج، بعد القبض عليه، بارتكابه للواقعة مع اثنين آخرين سبق ضبطهما، بهدف توثيق الواقعة بالفيديو ووضعها على تطبيق تيك توك، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ونجحت الشرطة فى القبض على المتهم الثالث "الأخير" فى واقعة التنمر من مسن وإلقائه فى ترعة بسوهاج، وذلك بعدما توصلت جهود أجهزة الأمن لمكان اختبائه.

جاء ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد التطبيقات الإلكترونية "التيك توك" يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن حال تواجده على حافة إحدى المجارى المائية وقيام أحدهم بدفعه، وما أسفرت عنه جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج من أن الواقعة يعود مضمونها إلى شهر مايو الماضى، وأن مرتكبى الواقعة 3 أشخاص جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة المراغة، وضبط اثنين منهم وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع متهم ثالث هارب.

ونجح فريق البحث الجنائى المشكل لملاحقة المتهم بقيادة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج فى تحديد مكان اختبائه وإيفاد مأمورية أمنية نجحت فى القبض عليه، واعترف بارتكابه الواقعة.