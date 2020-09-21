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العربية: إغلاق المطاعم فى بريطانيا العاشرة مساء اعتبارا من الخميس المقبل

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 11:49 م
العربية: إغلاق المطاعم فى بريطانيا العاشرة مساء اعتبارا من الخميس المقبل بريطانيا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، إغلاق المطاعم في بريطانيا العاشرة مساء اعتبارا من الخميس المقبل، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد. وفى وقت سابق أعلنت بريطانيا أن التحذير من كورونا سينتقل من المستوى الثالث إلى الرابع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وتعيش بريطانيا أزمة كبرى في ظل تزايد الإصابات بشكل كبير بفيروس كورونا، حيث تتجه السلطات البريطانية إلى فرض عزل عام لمحاولة السيطرة على تلك الإصابات، فيما توقعت الحكومة البريطانية تسجيل 49 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا في أكتوبر المقبل، في حال استمر الوباء في مستوياته التصاعدية الحالية، ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، حذر باتريك فالانس كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، المسئولين البريطانيين من أن بريطانيا قد تسجل قريبا أعدادا ضخمة من المصابين بكورونا ما لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة لخفض معدل الإصابات الحالى.

وأوضح كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية أن عدد حالات فيروس كورونا الجديدة سيتضاعف كل سبعة أيام تقريبا، متابعا: "سيستمر في التصاعد حتى يبلغ نحو 50 ألف مصاب يوميا في حدود منتصف أكتوبر"، لافتا إلى أن هذا العدد سيُترجم بعد ذلك إلى أكثر من 200 حالة وفاة في اليوم بحلول منتصف نوفمبر، ولفت كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية إلى أن هذا يتطلب السرعة والعمل الجاد وما يكفي من الإجراءات من أجل خفض عدد المصابين.


بريطانيا

كورونا

ازمه كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

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