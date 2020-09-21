طوكيو (أ ش أ)

سجلت حكومة العاصمة اليابانية (طوكيو) ،اليوم الاثنين، 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت الحكومة - في بيان نقلته صحيفة (جابان تايمز) اليابانية على موقعها الإلكتروني - أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في العاصمة اليابانية ارتفع إلى 24 ألفا و306 حالات .. مشيرة إلى انخفاض الحصيلة اليومية بشكل ملحوظ عن أمس الذي تم فيه تسجيل 162 إصابة بالفيروس.