وفي السياق ذاته، أوضحت الصحيفة أن عدد حالات الإصابة بالفيروس المؤكدة حديثا في جميع أنحاء اليابان بلغ 79 ألفا و971 حالة، بزيادة قدرها 3490 عن الأسبوع الماضي.