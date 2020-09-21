سجلت حكومة العاصمة اليابانية (طوكيو) ،اليوم الاثنين، 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت الحكومة - في بيان نقلته صحيفة (جابان تايمز) اليابانية على موقعها الإلكتروني - أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في العاصمة اليابانية ارتفع إلى 24 ألفا و306 حالات .. مشيرة إلى انخفاض الحصيلة اليومية بشكل ملحوظ عن أمس الذي تم فيه تسجيل 162 إصابة بالفيروس.
وفي السياق ذاته، أوضحت الصحيفة أن عدد حالات الإصابة بالفيروس المؤكدة حديثا في جميع أنحاء اليابان بلغ 79 ألفا و971 حالة، بزيادة قدرها 3490 عن الأسبوع الماضي.
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