السياحة: استقبلنا 250 ألف سائح من مختلف الجنسيات خلال فترة كورونا

كتب عامر مصطفى

قالت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار، إن الدولة المصرية نجحت فى دعم قطاع السياحة خلال أزمة فيروس كورونا، موضحة أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين حركة السياحة خلال جائحة فيروس كورونا.

وأضافت بهجت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، تقديم ريهام إبراهيم، والمذاع عبر فضائية سي بي سي، أن الدولة استقلبت حوالى 250 ألف سائح من مختلف الجنسيات خلال فترة كورونا، ولم نتلق أى شكاوي أو وجود إصابات.

وتفقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، متحف العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة مستجدات سير الأعمال به تمهيدا لافتتاحه قريبا، ضمن خطة الافتتاحات الأثرية خلال الفترة المقبلة، رافقه خلال الجولة اللواء محمد أمين مساعد رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور على عمر رئيس اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفى وأعضاء اللجنة.

شملت الزيارة جولة بالقاعة الرئيسية للمتحف والقاعات الملحقة بها، وما تم من تجهيزات بها حيث يتم الان وضع فتارين العرض الخاصة بالقطع الأثرية وفقا لسيناريو العرض المتحفي المخصص لها، وخلال الجولة، وجه الدكتور خالد العناني بإضافة المزيد من القطع الأثرية من مختلف العصور المصرية القديمة والقبطية والإسلامية لإثراء سيناريو العرض المتحفي، واعطاء صورة متكاملة لشكل وتطور العواصم المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة.