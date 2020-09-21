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السفير السعودى بالقاهرة: لم أتوقع أن تعود مصر بسرعة لثباتها وقوتها بعد 2011

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 11:56 م
السفير السعودى بالقاهرة: لم أتوقع أن تعود مصر بسرعة لثباتها وقوتها بعد 2011 السفير السعودي في القاهرة
ماجد تمراز

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قال السفير السعودي في القاهرة، السفير أسامة النقلي، إن المملكة العربية خاضت العام الماضي تجربة التأشيرات الإلكترونية التي تغني الشخص عن استخدام الطرق التقليدية في الحصول على تأشيرة، والعام الماضي كان مختلفا على جميع دول العالم بسبب كورونا، وحدث تأثر كبير وتسبب في إيقاف العمرة وإقامة الحج بعدد محدود للغاية يمكن الإشراف عليه، لكن عندما ينتهي فيروس كورونا قريبا ستعود الأمور إلى مجراها.

وأضاف السفير السعودى، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج الحكاية الذي يذاع على قناة mbc مصر: "العمرة سيتم تنظيمها في أقرب وقت، وبدأ فتح جزئي للطيران في المملكة بعد أن كان الإغلاق كليا، واستقبال المقيمين في المملكة من الجنسيات المختلفة، وعادوا إلى ممارسة أعمالهم، وتدريجيا ستعود الأمور لطبيعتها، ويتم دراسة إقامة العمرة بشكل مستمر وسيتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت".

وقال: "لم أنقطع عن زيارة مصر خلال الأربعين سنة الماضية، ولي 3 زيارات سواء كانت بشكل رسمي أو بشكل شخصي، ومن ضمن الزيارات كانت في ثورة 2011، لعقد لقاءات هامة، وعشت جزء من الأوضاع الصعبة التي عاشتها مصر في تلك الفترة، وكان الأكثر تفاؤلا يعتقد أن الأمور قد تعود لمجراها خلال من 10 إلى 15 سنة، لكن ما أدهشني أن تعود إلى مصر بعد الثورة بـ 4 سنوات، تجد مصر تقيم مشروعات عملاقة والحياة عادت لطبيعتها بشكل سريع، ومشروعات التعمير، وهي أمور مثيرة للاهتمام".


السعودية

اليوم الوطني للسعودية

المملكة العربية السعودية

ثورة التصحيح

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