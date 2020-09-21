السجن 3 سنوات لمزارع بتهمة الإتجار فى "الشبو المخدر" والحشيش بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم " م.م.ا" مزارع بالسجن 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الحشيش والشبو المخدر، بدائرة مركز جرجا. صدر الحكم برئاسة المستشار جمال فزاع وعضوية المستشارين أحمد محمد معوض وماركو سمير فرج بأمانة سر رمضان صبحى.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، تفيد قيام المتهم بالإتجار فى الحشيش والشبو المخدر وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب، والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء فى المركز والقرى المجاورة له.

وبعد تقنين الإجراءات أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبحوزته عدد من أكياس الشبو وقطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتم تجديدها 15 يوما وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.