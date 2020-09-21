اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 02:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرى: منسوب مياه نهر النيل سيرتفع من 80 إلى 120 سم

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 10:40 م
الرى: منسوب مياه نهر النيل سيرتفع من 80 إلى 120 سم محمد السباعى المتحدث باسم وزارة الرى
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس محمد السباعى المتحدث باسم وزارة الرى والموارد المائية، إن موسم الفيضان بدأ فى أغسطس الماضى ويستمر لثلاثة أشهر، مضيفا أن منسوب مياه نهر النيل سيرتفع من 80 إلى 120 سم.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن التعدى على المجرى المائى يعرقل عملية تصريف مياه الفيضانات بسب ارتفاع منسوب المياه، مضيفا :"حذرنا من قاموا بالبناء على أراضى نهر النيل والتي تمثل حرمه، والتحذيرات تخص من يقوم بالزراعة على أراضى طرح النهر تعتبر جزء من مجرى نهر النيل دون غيرهم ".  

وأوضح، أنه خلال الـ5 أيام المقبلة سيرتفع منسوب مياه نهر النيل ولكنه سينخفض، مشيرا إلى أن هناك 13 محافظة متاخمة لنهر النيل وليس فقط محافظة البحيرة أو دمياط وكفر الشيخ فقط، وتم التنسيق مع تلك المحافظات لمتابعة مناسيب المياه على مدار الساعة.

وتابع: "لا توجد لدينا جزر تتعرض للغرق نتيجة الفيضان بشكل كامل"، موضحاً أن الفيضان هذا العام أعلى من فيضان العام الماضى، ونستفيد من الفيضان بالتخزين في السد العالى حتى الحدود الكاملة.


الرى

منسوب المياه

فيضان

السد العالى

الفيضانات

منسوب النيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

متحدث الرى: فيضان النيل مبشر والسد العالى آمن وحامى مصر ونتابعه ثانية بثانية .. فيديو

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 09:20 م

وزير الرى لـ" اليوم السابع" : لا يوجد خطورة من فيضان النيل وغمر أرضى طرح النهر طبيعى

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 09:10 م

تعرف على إجراءات وزارة الرى لمواجهة ارتفاع منسوب نهر النيل فى دمياط ورشيد

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 08:57 م

وزارة الرى: تحذيرات ارتفاع مناسيب النيل تخص أراضى طرح النهر المزروعة

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 08:24 م

وزارة الرى تخاطب جميع المحافظات لتوخى الحذر من السيول.. فيديو

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 08:21 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة