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التنمية المحلية تعلن عن برنامج ممول بمليار دولار بالشراكة مع البنك الدولى لتطوير الصعيد

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 10:53 م
التنمية المحلية تعلن عن برنامج ممول بمليار دولار بالشراكة مع البنك الدولى لتطوير الصعيد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
كتب محمد عبد المجيد

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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج بشراكة مع البنك الدولى، وتشرف عليه إدارة التنمية المحلية ومعها فى هذا من خلال وحدة برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، والوحدة المركزية ووحدتين فرعيتين على مستوى كل من سوهاج وقنا، مؤكدا أن هذا البرنامج ممول بمليار دولار، منهم 500 مليون دولار من البنك الدولى، و497 مليون دولار من الحكومة المصرية، وأن إجمالى قيمة المشروعات فى المرحلة الأولى وحتى العام المالى 2021 أكثر من 12 مليار جنيه، المكون المحلى منها 6.3 مليار جنيه، ومخصصات القرض من البنك الدولى تعادل 5.6 مليار جنيه، منها 6.5 مليار لمحافظة سوهاج، و 5.5 مليار لمحافظة قنا. 
 
وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الاثنين، على برنامج مساء DMC، والتى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، على فضائية DMC، على أن تلك الأموال ترجمت فى المرحلة الأولى إلى 3707 مشروع بمحافظتى سوهاج وقنا، منها 2294 مشروع فى سوهاج، و1913 مشروع فى قنا، موزعة على قطاعات مياه الشرب، والصرف الصحى، والطرق المحلية، والتنمية الاقتصادية، وتدعيم الوحدات المحلية بالخطط، والتدريب والتأهيل، كذلك تدعيم الوحدات المحلية بإقامة مشروعات خاصة بمناطق صناعية. 
 
وأضاف الدكتور خالد قاسم أن البرنامج يهدف إلى تطوير البنية التحتية فى محافظات صعيد مصر، ويعمل على تطويرها، وجرى العمل على مشاريع عديدة فى المحافظات المختلفة. 
 
وأشار الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن المواطن فى الصعيد يشعر بجدوى المشروعات حتى الآن، خاصة أنه أثناء فترة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى الفترة الماضية تم ضخ عدد من الاستثمارات، وتم تدريب الكوادر البشرية، حيث تم تدريب أكثر من 5 آلاف متدرب للتخطيط والمتابعة فى محافظتى سوهاج وقنا. 
 
وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك مشاريع تم تنفيذها من أجل دعم صعيد مصر فى الفترة الماضية، لافتا إلى أنه جرى تنفيذ 66 مشروع مياه شرب 1.2 مليار جنيه فى سوهاج و39 مشروع مياه شرب وصرف صحى بإجمالى 1.5 مليار جنيه فى قنا، مع توفير فرص عمل فى 11 قرية نتيجة تلك المشاريع.

التنميه المحليه

خالد قاسم

وزاره التنميه المحليه

البنك الدولى

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