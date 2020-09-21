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التعليم توفر دليل للمدارس يُحدد مصروفات "الخاصة والتجريبية والحكومية"

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 08:10 ص
التعليم توفر دليل للمدارس يُحدد مصروفات "الخاصة والتجريبية والحكومية" طلاب المدارس
محمود طه حسين

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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، دليل للمدارس المصرية، لمعرفة تفاصيل تتعلق بنوعيتها والمصاريف الدراسية، حيث حددت الوزارة عدة نوعيات من المدارس هى"" المدارس الخاصة والتربية الرياضية والعسكرية والحكومية والتجريبية والتربية الخاصة" مؤكدة أنه يمكن لولى الأمر الاستعلام عن المدارس ومصروفاتها بالدخول على موقع الوزارة.

ويمكن الاستعلام عن المدرسة ومعرفة تفاصيلها ومصروفاتها من خلال الدخول على الرابط التالى: https://search.emis.gov.eg/

وكانت الوزارة حددت 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا"

ويبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا"، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.


تفاصيل العام الدراسى الجديد

العام الدراسى الجديد

العام الدراسى 20202021

خريطة العام الدراسى الجديد

عدد أيام العام الدراسى الجديد

مصروفات المدارس الخاصة

اليوم السابع بلس

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