التعليم تطلق الدورة الأولى من امتحان لـ EST لطلبة الدبلومة الأمريكية

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إطلاق الدورة الأولى من امتحان ال EST لطلبة الدبلومة الأمريكية أيام 28 و 29 سبتمبر 2020، و إتاحة التسجيل من خلال هذا الرابط: https://est.moe.gov.eg/

وامتحان EST هو امتحان إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان لـ SAT و لـ ACT ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر، حيث تشمل مجموعات تقييمات EST على EST I و EST II والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات ال SAT. ويعقد الامتحان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.