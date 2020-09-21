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التعليم تطلق الدورة الأولى من امتحان لـ EST لطلبة الدبلومة الأمريكية

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 08:55 م
التعليم تطلق الدورة الأولى من امتحان لـ EST لطلبة الدبلومة الأمريكية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إطلاق الدورة الأولى من امتحان ال EST لطلبة الدبلومة الأمريكية أيام 28 و 29 سبتمبر 2020، و إتاحة التسجيل من خلال هذا الرابط:  https://est.moe.gov.eg/

وامتحان EST هو امتحان إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان لـ SAT و لـ ACT ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر، حيث تشمل مجموعات تقييمات EST على EST I و EST II والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات ال SAT. ويعقد الامتحان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

 

 

 

 


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امتحان ال EST لطلبة الدبلومة الأمريكية

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