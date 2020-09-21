التضامن تستمر فى تلقى طلبات إعادة فتح الحضانات

كتب مدحت وهبة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، إعادة فتح الحضانات بالمحافظات المختلفة، حيث تقوم الحضانة المرخصة والراغبة فى إعادة فتحها بالتقدم بطلب إلى إدارة الشؤون الاجتماعية شريطة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

كان تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى قد كشف وجود لجان للرقابة والمتابعة في كل محافظة يشرف عليها مدير مديرية التضامن وتضم فى عضويتها ممثلى إدارات الأسرة والطفولة، كما يقوم فرق التدخل السريع لأى طوارئ، وأيضا لجان الضبطية القضائية وفى حال وجود أى مخالفات أو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإعادة فتح الحضانات يتم إغلاق الحضانة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وانه سبق وتم إغلاق 3 حضانات لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية.



تتضمن شروط إعادة فتح الحضانات وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وتخفيض عدد الأطفال حسب السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص لـ 80% فقط حفاظاً على التباعد الاجتماعى، والتزام الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، وعدم دخول أى فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين، كما تتضمن الإجراءات منع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة، وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين، والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية "مناديل ومطهر وفوطة وصابون"، والحد من الأنشطة التى تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.