افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بخطابات مسجلة لرؤساء العالم

كتبت - هند المغربي

أثرت جائحة كوفيد -19 على كافة دول العالم وخطط وفعاليات المنظمات الدولية عامة، ولأول مرة تنطلق الدورة الجديدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ بداية إنشاء المنظمة قبل 75 عاما والتي كان يشارك فيها رؤساء وقادة دول العالم سنويا من مقر المنظمة الذى يكتظ بالآلاف من المشاركين، إلا أن الوضع هذا العام سيختلف تماما من خلال إلقاء خطابات مسجلة مسبقا لرؤساء دول العالم من المقر الدائم للمنظمة الأممية في نيويورك .

حيث فرض وباء كوفيد -19 هذا العام قيود صحية من خلال التباعد البدني للسيطرة على انتشار المرض وحماية الصحة العامة، ليشهد عام الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، شكلا غير مسبوق.

دعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء و الاتحاد الأوروبي ودولة فلسطين ودولة الفاتيكان، إلى إرسال خطابات مصورة مسجلة مسبقا لقادتها ومسؤوليها لتُعرض على شاشات عملاقة بقاعة الجمعية وقاعات المؤتمرات خلال المداولات العامة والفعاليات فيما ستُمثل كل دولة بفرد واحد فقط، ليكون إجمالي عدد الموجودين بالقاعة حوالي 200.

ومن المتوقع أن يخاطب الأمين العام، شخصيا، من على منبر قاعة الجمعية العامة، الفعالية رفيعة المستوى، إحياءً للذكرى السنوية الخامسة والسبعين.

وبالتزامن مع افتتاح كل دورة جديدة للجمعية العامة، في شهر سبتمبر من كل عام تعيش نيويورك وسط العديد من المواكب الرئاسية وتنشط السياحة وتمتد هذه الفتره لمدة عشرة أيام الا ان هذا العام الوضع مختلف في ظل عدم حضور قادة العالم إلى نيويورك، فإن المدينة ستشهد تحديات كثيرة بسبب فيروس كورونا، والتي تشمل فقدان مليارات الدولارات من العائدات التي يتم جنيها من الزوار والسياح.

تبدأ فعاليات افتتاح الجمعية 21 سبتمبر بالاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة. يتحدث خلال هذه الفعالية رؤساء الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وهي: الجمعية العامة، مجلس الأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة.

ووفقا للأمم المتحدة المداولات العامة للجمعية العامة تبدأ يوم الثلاثاء 22 سبتمبر. ووفق أحدث قائمة بأسماء المتحدثين، يلقي الخطابات نحو 116 رئيس ورئيسة دولة و56 رئيس حكومة بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين.

وبسبب الفيروس التاجي الذى ضرب العالم ستشهد الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلا مختلفا عن أي دورة أخرى في تاريخ المنظمة الممتد من 75 عاما حيث سيتم بث الاجتماعات عبر الفيديو كونفرانس فيما سيظهر رؤساء العالم في خطابات مسجلة مسبقا " وفقا للأمم المتحدة.