افتتاح أعمال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة

كتب سمير حسنى

افتتح الأمين العام العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، أعمال الدورة الـ 75 للجمعية العامة، حيث تجتمع الدول الأعضاء في قاعة الجمعية العامة بالمقر في نيويورك في شهر سبتمبر من كل عام ، لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة ومناقشتها العامة. ومع ذلك، ستختلف طرائق الدورة الخامسة والسبعين بسبب الأزمة الصحية العالمية الراهنة.

والوباء ليس القضية الوحيدة التي يواجهها العالم، حيث لم تزل قضايا العنصرية والتعصب وغياب المساواة وتغير المناخ والفقر والجوع والصراع المسلح وغيرها تمثل أمراضا وتحديات عالمية.

وتتطلب هذه التحديات اتخاذ إجراءات عالمية، ولذا تعد الدورة الخامسة والسبعون للجمعية العامة فرصة حاسمة للجميع للالتقاء ورسم مسار للمستقبل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن وباء كورونا، أظهر هشاشة النظام العالمي، مشيرا إلى أن الحرب العالمية الثالثة تم تفاديها وهذا إنجاز كبير وهو أمر ينبغى ان نسعى لصونه.