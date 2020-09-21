إيطاليا تسجل 17 حالة وفاة و1350 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية الإثنين تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا "المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تراجعت الإصابات اليومية، حيث تم تسجيل 1350 إصابة بعد يوم من الإعلان عن 1587 مساء الأحد.
ووفق بيانات وزارة الصحة، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا منذ بداية تفشي الفيروس في فبراير الماضي إلى 35 ألفا و724 حالة، فيما وصل العدد التراكمي للإصابات المسجلة، أي مجموع الحالات النشطة المؤكدة والضحايا والمتعافين منذ اندلاع الأزمة 299 ألفا و506 حالات، تعافى منهم 218 ألفا و703 أشخاص. وتبلغ الحالات الإيجابية المؤكدة النشطة حاليا 45 ألفا و79 حالة.
إيطاليا تسجل 17 حالة وفاة و1350 إصابة جديدة بفيروس كوروناالإثنين، 21 سبتمبر 2020 09:20 م
كورونا - صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية الإثنين تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا "المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تراجعت الإصابات اليومية، حيث تم تسجيل 1350 إصابة بعد يوم من الإعلان عن 1587 مساء الأحد.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
إيطاليا تلزم القادمين من باريس وبعض مناطق فرنسا بإجراء اختبار كوروناالإثنين، 21 سبتمبر 2020 06:33 م
ضبط 5 آلاف قرص مخدر مع راكب قادم من إيطاليا بمطار القاهرةالأحد، 20 سبتمبر 2020 02:55 م
مهاجرون استبد بهم اليأس يقفزون من سفينة إنقاذ للسباحة إلى إيطالياالخميس، 17 سبتمبر 2020 04:00 م
رئيس إيطاليا يشكر نظيره الألماني لدور بلاده "الحاسم" بإقرار صندوق الإنعاش الأوروبيالخميس، 17 سبتمبر 2020 03:34 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة