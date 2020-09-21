اليوم السابع
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إريك ترامب يتجاهل حملات دعم والده فى الانتخابات الرئاسية ويظهر فى بطولة للجولف

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 10:06 م
إريك ترامب يتجاهل حملات دعم والده فى الانتخابات الرئاسية ويظهر فى بطولة للجولف إريك ترامب
كتب آسر أحمد

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ظهر إريك ترامب، ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في نهائي بطولة الجولف التي ينظمها نادي ترامب الوطني للجولف، متجاهلاً حملات دعم والده في الانتخابات الأمريكية الرئاسية القادمة، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام صورا له من تتويج الفائز في البطولة.

وحرص ابن الرئيس الأمريكي على تهنئة الفائز في بطولة ترامب الوطنية للجولف، والتي يضمها نادي ترامب في ويستشستر.

 

 

 

وعلى سياق آخر، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إدارته لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

وأكدت وزارة التجارة الأمريكية أن علماء إيرانيين عملوا على حيازة مواد للبرنامج النووى، متابعة: "ملتزمون بمنع إيران من حيازة السلاح النووى"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وأضافت وزارة التجارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تحقيق السلم حول العالم، لافتة إلى أن إيران هى الراعية الأولى للإرهاب فى العالم. واستطردت وزارة التجارة الأمريكية: نأمل مع الدول الأخرى الانضمام لنا ومعاقبة إيران.

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أريك ترامب

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