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أهالى العياط يفضحون أكاذيب إعلام الإرهابية: إحنا مع الدولة وفيديوهاتكم مفبركة

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 07:48 م
أهالى العياط يفضحون أكاذيب إعلام الإرهابية: إحنا مع الدولة وفيديوهاتكم مفبركة شائعات قنوات الاخوان الارهابية - ارشيفية
كتب محمد أبو ضيف

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لا زالت جماعة الإخوان تروج الأكاذيب والإشاعات حيث اعتمدت على نشر فيديوهات قديمة للادعاء بوجود مظاهرات فى الشوارع، واستعانوا بفيديو مفبرك يروجوا لمظاهرات في العياط، وادعاء كونها مظاهرات لعناصر الجماعة الإرهابية.

 

إلا أنه على أرض الواقع بمنطقة العياط، تبين أنه لا توجد أي مظاهرات ، أو أي تجمعات خرجت على الاطلاق، وأن ما تروجه قنوات الجماعة الإرهابية ليسه له أي أساس من الصحة على أرض الواقع.

 

وقال أهالى العياط أنهم يقفون مع الدولة ، واستقرارها ، وأكدوا ان ما تبثه قنوات الجماعة الإرهابية عبارة عن فيديوهات مفبركة لاوجود لها ، وأن الاهالى يعمون التنمية والاستقرار في الدولة.

 


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اكاذيب قنوات الاخوان

شائعات الجزيرة

اخبار كاذبة

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