51 % من موظفى المدارس فى أمريكا معرضون لخطر متزايد للإصابة بـ Covid-19

كتبت نهير عبد النبى

تبحث المناطق التعليمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة في كيفية إعادة فتح أبوابها بأمان وسط وباء فيروس كورونا القاتل ، وقد تجعل نتائج دراسة جديدة تلك القرارات أكثر صعوبة، حيث وجد باحثون من وكالة أبحاث الرعاية الصحية والجودة أن ما بين 42 ٪ و 51 ٪ من جميع موظفي المدارس في الولايات المتحدة قد استوفوا معايير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إما لزيادة المخاطر أو احتمال زيادة خطر الإصابة بعدوى Covid-19 .

وحسب ما ذكرته الـ cnn ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن الظروف الصحية الأساسية ، مثل السمنة والسكري وأمراض القلب ، وكبر السن تضع الناس في الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وكتب الباحثون: "من بين جميع البالغين الذين يعانون من عوامل خطر CDC للإصابة بفيروس Covid-19 الشديد ، كان ما بين 33.9 مليون و 44.2 مليون لديهم اتصالات مباشرة أو داخل الأسرة بالمدارس".

وذكرت الدراسة أن السمنة وارتفاع ضغط الدم هما العاملان الرئيسيان اللذان يعرضان موظفي المدرسة لخطر الإصابة. كان الرجال أكثر عرضة للإصابة بالفيروس مقارنة بالنساء ، وكان السود أكثر عرضة للإصابة بالفيروس من البيض.

استخدم التحليل ، الذي تم إصداره كطباعة مسبقة قبل مراجعة الأقران من قبل مجلة الشؤون الصحية يوم الخميس ، البيانات التي تم جمعها بين عامي 2014 و 2017 لمعرفة كيف تم ربط الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس Covid-19 بالمدارس الابتدائية والثانوية إما كموظفين أو من خلال العيش مع موظفين أو أطفال في سن المدرسة.

وكتب الباحثون: "تسلط نتائجنا الضوء على تحدي الصحة العامة الذي ينشأ عندما يقترن خطر التعرض المرتبط بالمدرسة بإمكانية انتقال العدوى داخل الأسرة".

وجدت الدراسة أن موظفي الدعم ذوي المهارات المنخفضة بين موظفي المدرسة كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالعدوى أكثر من 58 ٪ منهم ، مقارنة بالمدرسين ومساعدي التدريس بنسبة 38 ٪ ، أو الإداريين والموظفين ذوي المهارات العالية بنسبة 39 ٪.

وجد التحليل أيضًا أن 63 ٪ من موظفي المدرسة يعيشون في منازل كان فيها شخص بالغ واحد على الأقل معرضًا لخطر الإصابة بـ Covid-19 ؛ 59٪ من الأطفال في سن الدراسة يعيشون في أسر مع شخص بالغ ضعيف على الأقل ؛ وكان طلاب المدارس الثانوية أكثر عرضة من أطفال المدارس الابتدائية للعيش مع شخص بالغ معرض للإصابة بفيروس كورونا.

"في حين أنه ليس من المستغرب أن تزداد المشكلات الصحية للوالدين وأفراد الأسرة الآخرين مع تقدمهم هم وأطفالهم في السن ، فإن هذه النتيجة تكتسب أهمية خاصة في سياق Covid-19 ، بقدر ما تزداد مخاطر انتقال العدوى مع تقدم عمر الطفل ، قال الباحثون.

وجدت الدراسة أن ما يزيد قليلاً عن 35٪ من البالغين الأمريكيين كانوا إما موظفين بالمدرسة أو يعيشون مع شخص متصل بمدرسة ابتدائية أو ثانوية أو طفل في سن المدرسة.

كانت البيانات التي تمت مراجعتها قبل انتشار الوباء ولا تأخذ في الحسبان التغييرات الهائلة التي حدثت في التوظيف أو الالتحاق بالمدارس أو أفراد الأسرة ، وهناك احتمال أن تكون الدراسة أقل من العدد الحقيقي لأولئك المرتبطين بالمدرسة وتفي بإرشادات المخاطر الخاصة بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها كوفيد -19.