5 أطعمة بسيطة لعلاج مشاكل البشرة وحب الشباب.. اعرف التفاصيل

كتبت هند عادل

حب الشباب والبشرة الباهتة من أكثر المشاكل التى تؤرق الفتيات والشباب، وقد أظهرت الأطعمة المغذية والصحية المختلفة تأثيرًا إيجابيًا على صحة الجلد، ويقدم التقرير التالى خمسة أطعمة يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائى إذا كنت تريد بشرة صحية ومشرقة بشكل طبيعى، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS.

وتتعرض البشرة للعديد من العوامل التى تؤثر عليها مثل التلوث والمواد الكيميائية وأشعة الشمس الضارة ويمكن للطعام الذى تتناوله أن يساهم فى تحسين صحة البشرة ، ويساعد على محاربة مشاكل مثل البهتان وحب الشباب.

5 أطعمة تساعد البشرة فى الحصول على توهج طبيعى

البرتقال: يجب إضافة الفاكهة إلى نظامك الغذائى للبقاء بصحة جيدة، لأنها مصدر غنى بالعناصر الغذائية والألياف الغذائية، ومع ذلك، فإن البرتقال مفيد بشكل خاص للبشرة، لأنه أحد أغنى مصادر فيتامين سى، يساعد فيتامين سى على حماية البشرة بشكل طبيعى من أشعة الشمس الضارة ويضمن لك الحصول على بشرة صحية ومتوهجة بشكل طبيعى.

الأسماك الدهنية: تعتبر الأسماك الغنية بالدهون مثل السلمون مفيدة للبشرة إنها تساعد على توفير الدهون الصحية للبشرة مما يضمن بقاءها ناعمة ومتوهجة، الأسماك الدهنية مفيدة أيضًا لقلبك ويجب تضمينها فى نظامك الغذائى.

الجوز: الجوز عنصر شائع في منتجات العناية بالبشرة المختلفة، في حين أن استخدام قشور الجوز في التقشير الجسدي قد يكون مثيرًا للجدل، فلا يمكن إنكار حقيقة أن استهلاك الجوز له فوائد عديدة للبشرة، الجوز غني بالفيتامينات والزيوت الطبيعية التي تساعد على إعطاء توهج مشع لبشرتك.

التوت: من المعروف أن التوت عبارة عن ثمار مليئة بمضادات الأكسدة، تساعد مضادات الأكسدة هذه على إزالة السموم من الجسم وبشرتك بشكل طبيعي وتساعدها على أن تصبح أكثر صحة وأفضل.

الأفوكادو: تشتهر الأفوكادو بمحتواها العالي من الدهون. غني بالعديد من العناصر الغذائية، يشكل الأفوكادو خيارًا صحيًا لوجبة الإفطار، ويجب أن يكون جزءًا منتظمًا من نظامك الغذائي إذا كنت تبحث عن بشرة صحية ومشرقة.