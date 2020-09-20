162 مرشحا محتملا تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

ارتفع عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب المقبل، اليوم الأحد، بمقر محكمة الإسكندرية بمنطقة المنشية إلى 162 راغبا فى الترشح.

وقال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، إنه تقدم اليوم الأحد 11 راغبا فى الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، ليصل الإجمالى إلى 162.

وكان قد واصلت محكمة الإسكندرية، اليوم الأحد، تلقى أوراق الترشح للانتخابات مجلس النواب لليوم الرابع من فتح باب الترشح، والذى يستمر حتى 26 سبتمبر الجارى.

وقال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، إنه تم تخصيص قاعتين لاستقبال المرشحين لمجلس النواب، بالإضافة إلى تخصيص بوابة خارجية من جهه الكورنيش مخصصة لدخول المرشحين تسهيلا عليهم لمنع التزاحم، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضاف خلال تصريح صحفى له، أن الاستعدادات تبدأ من دخول المرشح من المحكمة وحتى وصوله القاعة التى سيتم استقبال فيها أوراق ترشحه، وهى الالتزام بارتداء الكمامة وقياس دراجات الحرارة والالتزام بالتباعد الاجتماعى وضع علامات إرشادية من بداية دخول المبنى وقاعات انتظار.

وأكد أن موظفو المحكمة سيقومون بمنح المرشح رقم، وسيلتزم به داخل القاعة من خلال أدوار محددة، وذلك منعا التكدس والالتزام بالأدوار حتى نهاية استكمال تلقى الطلبات.

كما أكد أنه هناك استعدادات مكثفة قبل بدء عملية استقبال طلبات الترشح الكشف الطبى الذى يتم بمعرفة مستشفيات وزارة الصحة ثم بيان إدراج المرشحين في الكشوف الانتخابية كما يتم استخراج طلبات المندوبين، مؤكدا أن محكمة شرق الإسكندرية اتخذت كافة الإجراءات وعلى استعداد تام لجولة الانتخابات البرلمانية.