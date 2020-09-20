وكيل تعليم دمياط يشهد برنامج التنمية المهنية لمعلمى المرحلة الثانوية

دمياط - فريق المحافظات

شهد، اليوم عادل عثمان ، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فعاليات البرنامج التدريبى للتنمية المهنية لمعلمى الرياضيات للمرحلة الثانوية والإعدادية والتعليم الفنى لإدارة دمياط التعليمية ، المقام بالتعاون مع إدارة التدريب ومركز التطوير التكنولوجى وذلك بمدرسة الثانوية العسكرية، بحضور عصام النماس مدير عام التعليم العام.

كما شهد وكيل الوزارة ورشة عمل معلمى مدرسة الثانوية العسكرية على تطبيقات اوفيس 365 والمقام تحت إشراف حسام بكرى مدير إدارة المدرسة ، مؤكدا على ضرورة الإهتمام بتكثيف ورش العمل على تفعيل التكنولوجيا فى التعليم خلال هذه المرحلة وذلك لمسايرة خطة الوزارة لتطوير التعليم ، وأن البرنامج يتطرق الى التعريف بالموارد الرقمية واستراتجياتها وتفعيلها داخل المدارس وصولا الى التقييم النهائى لقياس مدى فهم واستيعاب الطلاب، بالإضافة إلى كيفية تسجيل الطلاب على منصة ادمودو وعمل فصول افتراضية وتسجيل الطلاب عليها.

وأضاف وكيل الوزارة ان ورشة العمل تستهدف مخاطبة الاحتياجات المتنوعة للمعلمين من خلال استخدام استراتيجيات تتمركز حول المتعلم بهدف توفير فرص متساوية للوصول لمصادر المعلومات الرقمية.

يأتى ذلك فى إطار تعليمات الدكتور "طارق شوقي" وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بتدريب معلمى المراحل التعليمية على كيفية التعامل مع الموارد الرقمية واستراتيجياتها وتفعيلها داخل الفصول