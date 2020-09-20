نيويورك تعلن إقامة نصب تذكاري يخلد ذكرى القاضية جينسبرج

وكالات

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، تشييد نصب تذكاري، في بروكلين، يخلّد ذكرى عميدة المحكمة العليا للولايات المتحدة، القاضية البارزة والأيقونة النسوية "روث بادر جينسبرج"، والتي توفيت الجمعة عن عمر يناهز 87 عاما.

أضاف أندرو كومو، أن "نيويورك تأسف لوفاة القاضية جينسبرج، لكنها تتذكر بفخر أن رحلتها المذهلة بدأت هنا، في بروكلين".

وبدوره، أشاد رئيس بلدية نيويورك السابق بيل دي بلاسيو، وقال: "هذه الفتاة المنحدرة من بروكلين، ذات الروح المثابرة، دفعت بلادنا نحو مزيد من العدالة والمساواة والأخلاق".

وسيعيّن الحاكم كومو لجنة لاختيار الفنان المسؤول عن تشييد هذا النصب والمكان الذي سيقام فيه.

ولدت جينسبرج في 15 مارس 1933 لعائلة يهودية، في حي بروكلين، الذي كانت تسكنه الطبقة العاملة في ذلك الوقت، وقد حافظت على لكنة تميّز بها، وهي تخرجت من جامعة كولومبيا في نيويورك، ودرّست فيها لبضع سنوات.

وعينت في المحكمة العليا عام 1993 في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون وتميزت بدفاعها عن حقوق المرأة في السبعينات من القرن الماضي وقضايا تقدمية أخرى، واكتسبت شعبية واسعة للغاية رغم جدية منصبها.