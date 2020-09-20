مياه الفيوم : صيانة وتأهيل دورات المياه لـ 45 مدرسة

الفيوم رباب الجالي

أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم انه يتم صيانة وتأهيل دورات مياه الشرب لـ 45 مدرسة داخل ثلاث إدارات تعليمية هى اطسا وشرق وغرب، وذلك ضمن البروتوكول الموقع مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم والممول من منظمة اليونيسف ضمن مشروع صحتهم مستقبلهم والذى يناقش خمس محاور رئيسيه تهدف إلى رفع الوعى المائى لدى 150 ألف تلميذ داخل 150 مدرسة والحفاظ على شبكات الصرف الصحى والغذاء الصحى والنظافة الشخصية والحفاظ على البيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا والتى تضم الاستاذ محمد عبدالله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم والدكتور عماد بليدى مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية والاستاذ محمد ابوالحارث مدير عام ادارة شرق الفيوم والدكتور حمدى عبده مدير ادارة اطسا التعليمية و هشام ابوعوف مدير المشاركة المجتمعية.

أضاف درة أن الشركة قدمت الدعم اللازم بعدما تم اعتماده وتوفيره من قبل منظمة اليونيسف للمدارس المستهدفه حيث تم تدريب 750 معلم ومعلمه لمدة ثلاثة أيام عن أهم المحاور الرئيسية للمشروع والخمس رسائل التوعوية والتى تستهدف تلاميذ المدارس ( لحفاظ على مياه الشرب من الأهدار – الحفاظ على شبكات الصرف الصحى – النظافة الشخصية – الأكل الصحى – النظافة العامة) كما توزيع 150 آلف كتاب تلوين ، 150 آلف علبة آلوان .

وأضاف رئيس مجلس الإدارة انه تم توفير أيضا خامات لـ 150 مدرسة بمعدل 500ج لكل مدرسة لشراء خامات يتم استخدمها فى تنفيذ الأنشطة داخل المدارس ، وتركيب قطع موفرة داخل المدارس تقدر بنحو 1284 قطعة موفرة، و تنفيذ أنشطة توعية بطابور الصباح داخل 150 مدرسة والميادين العامه والنوادى والكنائس، وتوزيع 175 آلف علبة معجون اسنان – توزيع 175 آلف فرشاة اسنان وأكد اللواء هشام درة ان الشركة دعمت المدارس لمواجهه جانحة كورونا بالآتى 24ماكينات رش كبيرة ، 120 ماكينة رش صغيرة يدوي، 302 لتر كحول خام، 1550 لتر كلور خام، وجارى تنفيذ أعمال الصيانة الخفيفة لدورات المياه ل 45 مدرسة .