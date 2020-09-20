مدير مطار سوهاج يكرم عاملا أعاد مبلغا ماليا عثر عليه بمنطقة انتظار السيارات

سوهاج - محمود مقبول

كرم الطيار هشام محمود فريد مدير مطار سوهاج الدولى ، العامل " حسنى محمد حسن " والذى يعمل بإحدى الشركات العاملة بمطار سوهاج ، وذلك نظرا لأمانته وقيامه بتسليم مبلغ مالى كبير عثر عليه بمنطقة إنتظارات سيارات الوصول أثناء تأديته للعمل ، وتم تسليم العامل الأمين شهادة تقدير ومبلغ مالى مكافأة تشجعيه له.

وبالرغم من راتب العامل البسيط إلا أنه رفض أخذ المكافأة قائلا " ربنا يغنيها بالحلال" وأن الرزق بيد لله ، وأن كل إنسان ميسر لما خلق له ومن يقدم الخير يمنحه الله عز وجل الخير الكثير ، وأن الله يبارك فى الرزق القليل مادام بالحلال وإن إدارة المطار تتعامل معنا بشكل ممتاز الأمر الذى يدفعنا دائما للتفانى فى العمل والحفاظ على سمعه مطار سوهاج ليكون دائما الأفضل بين مطارات مصر كلها.

جرت عملية التكريم داخل مكتب مدير المطار والذى أعرب عن بالغ سعادته لما يلاقيه من حسن الأخلاق والأمانة التى يتحلى بها جموع العاملين والمترددين على المطار حيث أن هذه الواقعة ليست هى الأولى بل تكررت أكثر من مرة.

مدير مطار سوهاج أثناء تسليمة شهادة التقدير للعامل

مدير مطار سوهاج أثناء تسليمة شهادة التقدير للعامل