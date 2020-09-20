محافظ دمياط يضع حجر الأساس لمشروع معالجة صرف صحى قرية طبل

دمياط - فريق المحافظات

توجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، يرافقها الدكتور عرفان على المدير الإقليمى لمكتب الدول العربية فى الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، والدكتورة رانيا هدية مدير مكتب مصر فى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، والدكتور رفعت عبد الوهاب مدير قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، إلى قرية طبل لوضع حجر الأساس لتنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحى هناك وذلك بموجب بنود تلك الاتفاقية .

وقد أعربت المحافظ عن خالص تقديرها لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمده يد العون لتنفيذ ذلك المشروع ، حيث أن قرية طبل تعانى من عدم تغطيتها لخدمات الصرف الصحي ، إذ دأبت المحافظة على وضع خطة لمد تلك الخدمة للقرية فى أسرع وقت ممكن، لافتة إلى أن المشروع سيتضمن تنفيذ شبكات إنحدار ومحطتى رفع ومعالجة بتكلفة تقديرية 40 مليون جنيه .

فيما وقد أعرب الأهالى عن سعادتهم البالغة بحرص الدكتورة منال عوض على تلبية متطالباتهم و تنفيذ ذلك المشروع الذى يُعد مطلب أساسى منذ سنوات طويلة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وأميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بدمياط ووفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

محافظ دمياط تتضع حجر الأساس لمحطة صرف قرية طبل

محافظ دمياط والمدير الاقليمى لمكتب الدول العربية