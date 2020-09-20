محافظ دمياط يضع حجر الأساس لمشروع معالجة صرف صحى قرية طبل

توجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، يرافقها الدكتور عرفان على المدير الإقليمى لمكتب الدول العربية فى الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، والدكتورة رانيا هدية مدير مكتب مصر فى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، والدكتور رفعت عبد الوهاب مدير قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، إلى قرية طبل لوضع حجر الأساس لتنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحى هناك وذلك بموجب بنود تلك الاتفاقية .
وقد أعربت المحافظ عن خالص تقديرها لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمده يد العون لتنفيذ ذلك المشروع ، حيث أن قرية طبل تعانى من عدم تغطيتها لخدمات الصرف الصحي ، إذ دأبت المحافظة على وضع خطة لمد تلك الخدمة للقرية فى أسرع وقت ممكن، لافتة إلى أن المشروع سيتضمن تنفيذ شبكات إنحدار ومحطتى رفع ومعالجة بتكلفة تقديرية 40 مليون جنيه .
فيما وقد أعرب الأهالى عن سعادتهم البالغة بحرص الدكتورة منال عوض على تلبية متطالباتهم و تنفيذ ذلك المشروع الذى يُعد مطلب أساسى منذ سنوات طويلة.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وأميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بدمياط ووفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
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