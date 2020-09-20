اليوم السابع
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محافظ القليوبية يبحث الموقف التنفيذى للمشروعات القومية مع مسئول مجلس الوزراء

الأحد، 20 سبتمبر 2020 03:28 م
محافظ القليوبية يبحث الموقف التنفيذى للمشروعات القومية مع مسئول مجلس الوزراء اجتماع لجنة متابعة المشروعات القومية بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماع مع اللواء هشام السوداني مدير متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، لعرض الموقف التنفيذي لمشروعات المحافظة، جاء ذلك بحضور اللواء هشام خشبه السكرتير العام للمحافظة، ومديرى الصحة والطرق والري والأبنية التعليمية وأملاك الدولة وشركة المياه والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمكتب الفني وإدارة المشروعات، وبعض ممثلى القطاعات الخدمية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الحكومة للدفع بالمشروعات الخدمية والتنموية المتعثرة لتدخل الخدمة لكي يستفيد منها المواطنون.

وأكد المحافظ، أن ملف المشروعات فى مقدمة مهام الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن من خلال خطة عملية تتضمن العمل الميداني المتواصل للوقوف على معوقات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وذلك من خلال لجان ميدانية من القطاعات المعنية، بجانب لجان مختصة من المحافظة لتتكامل كافة الجهود بهدف الوصول إلى خطوات عملية يسفر عنها تذليل المعوقات، كما أن الاجتماعات تعقد بشكل دوري مع كافة الجهات المعنية لمتابعة المشروعات وبحث المعوقات ومناقشة الحلول.

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع موقف تلك المشروعات ونسب التنفيذ، كما ناقش أيضا المشكلات والمعوقات التي تعترض التنفيذ أو بدء الأعمال في مشروعات أخرى حيث قام بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالتأكيد على ضروة الإلتزام بالجدول الزمني للخطة الاستثمارية بالمحافظة، والتعاون والتنسيق المستمر لإنهاء تلك المشروعات وتسليمها حيث تعد من المشروعات المحورية والهامة التي يحتاج اليها المواطن في القليوبية.

وأضاف "الهجان"، أنه سيتم عقد اجتماع دوري بحضور جميع الأطراف المعنية لمراجعة ومتابعة تلك المشروعات، والتنسسيق والتجهيز للبدء في مشروعات أخرى يتم إدراجها بالخطة الإسثمارية المقبلة وذلك في إطار حرص المحافظة على تكامل الخدمات وتحسين جودتها.

وأشار، إلى ضرورة تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية الدولة 2030 تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

اجتماع المحافظ بلجنة متابعة المشروعات

اجتماع المحافظ بلجنة متابعة المشروعات

 

اجتماع لجنة متابعة المشروعات القومية
اجتماع لجنة متابعة المشروعات القومية

 

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

 


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