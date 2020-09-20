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كاتب يوضح دور اللجان الإلكترونية للإخوان في بث الأكاذيب

الأحد، 20 سبتمبر 2020 11:30 م
كاتب يوضح دور اللجان الإلكترونية للإخوان في بث الأكاذيب الاخوان
كتب أحمد عرفة

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سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على إقدام قنوات الإخوان على بث فيديو قالت إنه لمظاهرات بميدان الشون بالمحلة الكبرى، لكن الحقيقة أن القناة فبركت فيديوهات قديمة لمشجعى فريقى الأهلى والزمالك، مدعين كذبًا أنها مظاهرة للمواطنين فى المحلة، وهو ما كشف عن كذبه "ميدان الشون" الخالى من أى مظاهرات.

من جانبه قال أحمد عاطف الكاتب الصحفى، إن قنوات الإخوان ليس لديها سوى الفبركة واستخدام صور وفيديوهات قديمة لمحاولة الزعم بأن هناك مظاهرات في مصر في يوم 20 سبتمبر، بعد الدعوات التحريضية التي أطلقتها الجماعة.

وأضاف الكاتب الصحفى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك قيادات إخوانية اعترفت بوجود لجان إلكترونية للجماعة، منهم عصام تليمة القيادى الإخوانى الهارب في تركيا الذى أكد اعتماد الإخوان على لجان إلكترونية لبث أكاذيب.

 


الاخوان

عصام تلميه

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