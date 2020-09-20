قبول 22 ألف طفل فى رياض الأطفال بالقاهرة بتنسيق المرحلة الأولى

محمود طه حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، نتيجة التنسيق الأول لمرحلة رياض الأطفال للقبول بالمدارس الرسمية للغات، للعام الدراسى الجديد 2021، حيث تم قبول قرابة 22 ألفا و500 طفل بالتنسيق الأول من أصل 48 ألف تلميذ متقدمين سن 5 سنوات فى أول أكتوبر المقبل، وقرابة 16 ألفا سن 4 سنوات وشهور، على أن يتم استيعاب كل من وصل سنه إلى 5 سنوات لعدم ضياع فرصة الالتحاق بالمدارس التجريبية الرسمية.



وتشهد المدارس التجريبية الرسمية إقبالا كبيرا من جانب أولياء الأمور لتقديمها تعليم متميز بمقابل مادى يتناسب مع شريحة وقطاع كبير من أولياء الأمور، وقالت مصادر مسئولة، إنه سيتم استيعاب المتبقى من الـ"48 ألف طفل خلال الفترة المقبلة بعد توفير قاعات للطلاب فى المدارس.





وتبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).



ويبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).



وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

