عماد أديب لأبواق الإخوان: محاولاتكم فاشلة ومستحيلة وأفكاركم بلا مستقبل

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن جماعة الإخوان عليها أن تعيد التفكير في الطريق التي تفكر بها، مشيرا إلى أن كل محاولات الجماعة عبارة عن مشروعات مستحيلة، حتى أنه لا يجب مناقشة الإخوان في أيدولوجيتهم، لأنه ثبت أنه ليس لها مستقبل.

وأشار أديب في تصريحات لتليفزيون اليوم السابع، أن إلى هجوم أبواق جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج على مصر، قائلا مفيش صوت خرج إلى الخارج وحاول أن يلعب الدور من خارج الوطن إلا وفشل، مؤكدا أنه من الأفضل أن من يريد أن ينتقد عليه أن يفعل ذلك من الداخل والدخول في المعارك والمشاكل ولا أنه يعلب دور في الخارج.

وتابع:"إذا كنت لديك فكرة المبدأ وتريد أن تتحدث عن الحريات في مصر يجب أن تتحدث عن الحريات في الدول التي تتواجد فيها وهي تركيا، وإذا كنت تريد أن تتحدث على أن هناك من يدخل السجن شوف اللى عمله أردوغان وسجنه 120 ألف شخص منذ الانقلاب حتى الآن، وإذا كنت تتحدث عن تدهور الاقتصاد قارن بين معدل التنمية في مصر ومعدل التنمية في تركيا".

وأوضح أديب أن إعلامي جماعة الإخوان دخول في نقطة لا يعرفون كيف يخرجون منها وأصبحوا أسري لحالة في نهاية الأمر محكوم عليها بالفشل، وفى نهاية الأمر إذا تركيا التي بدأت في مغازلة مصر وإذا دخلت في لحظة من اللحظات في الاتفاق الإقليمي أو الاتفاق للغاز ستضحي بهم وستضحى بأى شيء في النهاية لأن لعبة الأمم أكبر من أي أدوات تستخدم فى معارك صغيرة.

وأكد أديب أن جماعة الإخوان عليها أن تعيد التفكير في الطريق التي تفكر بها، وثبت بما لا يدع مجال للشك أن الشعب المصري يراهن على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن هناك تطور حقيقي واصلاحي يجعل الشعب ليس من ناحية العاطفة ولكن من ناحية المصلحة والواقع ومعايشة الظروف أنه متمسك بهذا الحكم لأنه يرى فيه أمل حقيقي في عالم أفضل وحياة ومستقبل أفضل، ويرى أيضا في الرئيس السيسي أنه حاكم له مشاعر دافئة تجاه مواطنين ويبغى الإصلاح ويجعل مصر قطعة من متقدمة في محيطها ودولة تستحق أن تكون رائدة في هذا العالم وبالتالي على جماعة الإخوان أن تعيد تفكيرها هل ستسمر في محاولة مناطحة الصخر أو حرث البحر، مشيرا إلى أن كل محاولات الإخوان عبارة عن مشروعات مستحيلة، مشيرا إلى أنه لا يتم مناقشة الاخوان في أيدولوجيتهم لأنه ثبت أنه ليس لها مستقبل.