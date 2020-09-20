صيانة وتأهيل دورات مياه 45 مدرسة بإدارات تعليم إطسا شرق وغرب بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أنه يتم صيانة وتأهيل دورات مياه الشرب لعدد 45 مدرسة داخل ثلاث إدارات تعليمية هى إطسا وشرق وغرب وذلك ضمن البروتوكول الموقع مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم والممول من منظمة اليونيسف ضمن مشروع صحتهم مستقبلهم والذى يناقش خمس محاور رئيسيه تهدف إلى رفع الوعى المائي لدى 150 ألف تلميذ داخل 150 مدرسة والحفاظ على شبكات الصرف الصحى والغذاء الصحى والنظافة الشخصية والحفاظ على البيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا والتى تضم محمد عبدالله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم والدكتور عماد بليدى مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية ومحمد ابوالحارث مدير عام إدارة شرق الفيوم والدكتور حمدى عبده مدير إدارة اطسا التعليمية وهشام ابوعوف مدير المشاركة المجتمعية.

أضاف درة أن الشركة قدمت الدعم اللازم بعدما تم اعتماده وتوفيره من قبل منظمة اليونيسف للمدارس المستهدفة حيث تم تدريب 750 معلم ومعلمه لمدة ثلاثة أيام عن أهم المحاور الرئيسية للمشروع والخمس رسائل التوعوية والتي تستهدف تلاميذ المدارس ( الحفاظ علي مياه الشرب من الأهدار – الحفاظ علي شبكات الصرف الصحي – النظافة الشخصية – الأكل الصحي – النظافة العامة ) كما توزيع 150 آلف كتاب تلوين ، 150 آلف علبة آلوان .

وأضاف رئيس مجلس الإدارة انه تم توفير أيضا خامات لعدد 150 مدرسة بمعدل 500ج لكل مدرسة لشراء خامات يتم استخدمها في تنفيذ الأنشطة داخل المدارس ، وتركيب قطع موفرة داخل المدارس تقدر بنحو عدد 1284 قطعة موفرة، وتنفيذ أنشطة توعية بطابور الصباح داخل 150 مدرسة والميادين العامة والنوادي والكنائس، وتوزيع 175 آلف علبة معجون اسنان – توزيع 175 آلف فرشاة أسنان وأكد اللواء هشام درة ان الشركة دعمت المدارس لمواجهه جانحة كورونا بالآتيبماكينات رش كبيرة ،وصغيرة يدوي ، وكحول خام، وكلور خام، وجـــاري تنفيذ أعمال الصيانة الخفيفة لدورات المياه.